Mircea Solcanu, despre momentele critice din viața sa: „M-am panicat că voi muri de foame!” Prin ce a trecut după plecarea din televiziune

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Ruperea bruscă de lumea televiziunii și de lumina reflectoarelor a marcat începutul unui capitol complet nou și plin de încercări pentru Mircea Solcanu. Fostul prezentator TV a fost nevoit să reînvețe ce înseamnă supraviețuirea, confruntându-se nu doar cu o boală gravă, ci și cu dificultăți financiare extreme. În ciuda crizelor prin care a trecut, acesta a reușit să transforme lipsurile materiale într-o experiență profundă de regăsire spirituală și credință.

Lupta cu lipsurile materiale și adaptarea la o nouă realitate

Trecerea de la un stil de viață lipsit de griji la o rigoare financiară drastică a reprezentat un șoc uriaș, însă Solcanu mărturisește că frica de necunoscut a fost mai mult o barieră psihologică. În cele mai grele momente, fostul om de televiziune a fost nevoit să își limiteze drastic consumul zilnic, ajungând la un regim de austeritate greu de imaginat pentru publicul care îl urmărea pe sticlă.

„La început, m-am panicat că voi muri de foame, nu mi-ar fi fost greu să cer, dar nu mi-am dorit niciodată să devin ‘povară’ pentru ceilalți. Impactul a fost doar în capul meu, pentru că Dumnezeu mi-a purtat de grijă până la detalii”, a explicat Mircea Solcanu pentru viva.ro. Acesta a adaugat că au existat perioade extrem de restrictive: „Imaginați-vă că am reușit să dau și altora, chiar dacă uneori am trăit cu 50 de lei pe săptămână. Mâncam o singură dată pe zi. Totul se învață.”

Regăsirea credinței și ultimii ani petrecuți alături de mamă

Privind în urmă, Mircea Solcanu nu consideră această etapă o pedeapsă, ci un traseu necesar pentru consolidarea unei relații profunde cu divinitatea. În plus, îndepărtarea de mediul televiziunii i-a oferit posibilitatea de a fi prezent în cele mai importante clipe din viața familiei sale.

„M-a purtat printr-un ‘deșert’ să învăț încrederea și să-mi demonstreze cu fapte că numai pe El mă pot bizui, iar credința nu pot să spun că mi-a fost răsplătită, că nu asta așteptam, împlinită mai degrabă. Ruperea de PRO a fost cel mai bun lucru din perspectiva faptului că am avut timpul necesar pe care să-l petrec cu mama, neștiind atunci că sunt ultimii ani împreună”, mărturisește fostul prezentator.

Oamenii care i-au rămas alături după ieșirea din showbiz

Odată cu dispariția din lumina reflectoarelor, marea majoritate a persoanelor din lumea mondenă sau din industria de producție au dispărut din viața sa. Doar două persoane din fostul mediu profesional au continuat să se intereseze de soarta lui, în timp ce adevăratul sprijin moral și social a venit din partea prietenilor din tinerețe.

Când a fost întrebat cine l-a mai căutat din fosta viață din București, Solcanu a menționat doar două nume din televiziune: „Rita Mureșan și Ionela Bănărescu, producătorul general de la ‘Poveștiri’. În rest, m-au căutat colegii de clasă din liceu. Ei sunt cei care m-au scos în oraș, m-au îmbrăcat și simplul fapt că vorbeam a contat enorm.”

Munca la radio și pregătirea pentru încercările viitorului

În prezent, fostul prezentator își completează pensia modestă lucrând pentru un post de radio din Constanța și este convins că lecțiile dureroase ale ultimilor ani l-au călit pentru orice eventuală criză. Atitudinea sa față de viață este acum dominată de calm și de lipsa grijilor legate de aspectul material.

„Mâine, dacă vine războiul, sunt pregătit să îndur foamea, izolarea, traiul greu, trădarea. Ca mine sunt mulți oameni în România, unii nu au nici măcar acest venit și trăiesc greu, dar dacă Dumnezeu se preocupă de păsările cerului sau de animalele din pădure să aibă hrană, noi, oamenii, coroana creației, n-ar trebui să facem griji. Mai degrabă îmi fac griji că am fost neatent la durerea cuiva, că am rănit poate pe cineva cu un cuvânt nepotrivit, dar nu că voi muri de foame”, a încheiat Mircea Solcanu.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News