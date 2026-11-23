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Claudia Ion și Eduard Vlădescu de la Insula Iubirii 2026 au fost surprinși din nou împreună după ce s-a spus că s-ar fi despărțit.

Cum au fost surprinși Claudia Ion și Eduard Vlădescu de la Insula Iubirii 2026 după ce s-a spus că s-ar fi despărțit

Claudia Ion și Eduard Vlădescu au fost fotografiați împreună la deschiderea unei afaceri a unei alte ispite masculine de la Insula Iubirii 2026, Dima Roșca. Cei doi au pozat zâmbitori unul alături de celălalt, în ciuda speculațiilor că s-ar fi despărțit după încheierea filmărilor reality show-ului de la Antena 1. Vezi imaginile în galeria foto de mai sus!

Speculațiile privind despărțirea au apărut în spațiul public după ce pilotul a încetat să o mai urmărească pe fosta concurentă de la Insula Iubirii, sezonul 10, pe Instagram. Conform TVmania.ro, relația dintre Eduard și Claudia ar fi fost afectată de dezvăluiri legate de trecutul sentimental al tinerei. Se zvonește că, în timpul relației anterioare cu Ionuț Mocăniță, alături de care a participat la Insula, Claudia ar fi avut o legătură apropiată cu un om de afaceri, proprietarul mai multor restaurante din Mamaia, Brașov și Predeal. Totodată, s-a speculat că refuzul Claudiei de a participa la testul poligraf din cadrul emisiunii ar avea legătură cu aceste informații.

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Claudia Ion și Eduard Vlădescu, moment tensionat într-un club din Capitală

În luna octombrie 2026, paparazzi i-au surprins la o plimbare prin București, iar imaginile au sugerat o apropiere între cei doi. Tot în aceeași perioadă, Claudia a publicat pe Instagram o imagine cu un cățel, însoțită de versuri romantice – același animal apărând și în postările lui Eduard. Aceste detalii i-au făcut pe fani să creadă că cei doi își dau o nouă șansă.

Însă, relația lor nu a fost lipsită de controverse. Într-un episod tensionat petrecut într-un club din Capitală, Claudia ar fi fost surprinsă lovindu-l pe Eduard cu telefonul. Cei doi au explicat mai târziu pe rețelele sociale că totul ar fi fost o glumă greșit interpretată. Chiar și după acel incident, interacțiunile lor au continuat timid în mediul online.

Foto: Instagram

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