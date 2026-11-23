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Mihai, fiul jurnalistului Lucian Mîndruță, a reușit o performanță academică de excepție la examenul de Rezidențiat. Punctajul obținut i-a permis să își aleagă exact drumul profesional pe care și l-a dorit, urmând să profeseze într-unul dintre cele mai cunoscute spitale din Capitală.

Ce rezultat a obținut fiul lui Lucian Mîndruță la Rezidențiat

Bucurie uriașă în familia lui Lucian Mîndruță! Fiul său, Mihai, a trecut cu brio peste unul dintre cele mai dificile examene din cariera unui absolvent de Medicină: Rezidențiatul. Datorită rezultatului impresionant, tânărul a avut posibilitatea să opteze pentru specializarea visată, alegând psihiatria, pe care o va practica, cel mai probabil, la Spitalul Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. Alexandru Obregia” din București.

După ce a împărtășit vestea cea mare cu urmăritorii săi din mediul online, realizatorul de la Digi FM a vorbit deschis, într-o declarație oferită pentru Libertatea, despre determinarea fiului său.

Jurnalistul a mărturisit că a fost profund impresionat de orele nenumărate de studiu pe care Mihai le-a dedicat pregătirii acestui examen, dar nu a ratat ocazia de a face și o glumă legată de specializarea aleasă de băiatul lui.

„Mă bucur tare pentru el, mai ales pentru că este specialitatea de care la un moment dat orice jurnalist are nevoie. În rest, am fost uimit și impresionat de cât a putut să învețe. A luat 861 de puncte. Va fi rezident la unul dintre spitalele din București, cel mai probabil Obregia. Mă bucur tare pentru el pentru că asta își dorea și a obținut!”, a declarat Lucian Mîndruță.

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Mihai Mîndruță, pe urmele mamei sale

Cele 861 de puncte vin ca o confirmare a seriozității cu care Mihai Mîndruță și-a tratat studiile universitare. Tânărul a absolvit Facultatea de Medicină în luna septembrie a acestui an, în cadrul unei ceremonii emoționante organizate pe Arena Națională.

La vremea respectivă, Lucian Mîndruță publica pe rețelele de socializare imagini cu fiul său în robă și tocă, recunoscând că momentul le-a adus lacrimi în ochi tuturor celor din familie.

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Alegând medicina, Mihai Mîndruță duce mai departe tradiția familiei din partea mamei sale, Ioana Mîndruță, care este de profesie medic neurolog, pregătindu-se acum pentru o nouă etapă importantă a parcursului său profesional în București.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Lucian Mîndruță și fiul său, Mihai

Sursă foto: Facebook

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