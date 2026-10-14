Fiul lui Nicolae Guță, condamnat la închisoare cu executare. Decizia judecătorilor în cazul lui Nicu Guță: „A mai avut parte de clemența unei instanțe”

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Fiul lui Nicolae Guță a fost condamnat la un an și două luni de închisoare cu executare după ce a fost prins la volan sub influența drogurilor. Tribunalul Hunedoara a decis o pedeapsă cu executare pentru că Nicu Guță a mai fost prins în trecut sub influența substanțelor interzise.

Nicu Guță, condamnat la 1 an și 2 luni de închisoare cu executare

Fiul celebrului manelist Nicolae Guță se confruntă cu o lovitură grea din partea justiției. Tribunalul Hunedoara a decis pe 5 octombrie 2026 să îl condamne la un an și două luni de închisoare cu executare, punând capăt șirului de șanse oferite anterior.

Problemele cu legea nu sunt o noutate pentru Nicu Guță, însă de această dată, situația a luat o turnură gravă. În septembrie 2023, la Petroșani, cântărețul a fost găsit aproape inconștient la volanul unui autoturism, ieșit de pe carosabil. Era ora 23:12, iar polițiștii care au intervenit la fața locului au descoperit rapid cauza: artistul consumase substanțe interzise, potrivit Cancan.

„Fiind o persoană publică-cântăreț de manele, era recunoscut de tinerii din parc, care îi procurau droguri”, se arată în hotărârea judecătorească.

Chiar Nicu Guță a mărturisit că a cumpărat etnobotanice în mai multe rânduri dintr-un parc din Lupeni.

Potrivit anchetatorilor, în acea seară, artistul a fumat o țigară cu substanțe interzise chiar la volan. După doar două fumuri, s-a simțit rău și a pierdut controlul mașinii, care a ieșit de pe drum și s-a oprit pe o zonă verde. Judecătorul a subliniat că incidentul putea avea consecințe tragice: dacă autoturismul ar fi virat spre stânga, ar fi intrat pe contrasens sau ar fi putut lovi un pieton pe trotuar.

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Antecedentele lui Nicu Guță au cântărit în decizia judecătorilor

Decizia judecătorului a fost influențată semnificativ de trecutul penal al cântărețului. În 2020, acesta fusese condamnat cu suspendare după ce fusese prins conducând sub influența drogurilor și fără permis. Chiar și atunci, a refuzat să oprească la semnalul polițiștilor, declanșând o urmărire periculoasă.

Deși artistul a recunoscut faptele și și-a exprimat regretul, instanța a considerat că: „Inculpatul nu prezintă garanții pentru a i se aplica o pedeapsă cu suspendarea executării, pentru că, în trecut, a mai beneficiat de clemența unei instanțe pentru fapte de același gen și nu a înțeles nimic din asta”.

În februarie 2026, Judecătoria Petroșani l-a condamnat la un an de închisoare cu suspendare pentru conducerea sub influența drogurilor, însă incidentul din septembrie 2023 a dus la un nou dosar penal pentru deținerea de droguri de mare risc în vederea consumului propriu.

Tribunalul Hunedoara i-a aplicat o pedeapsă suplimentară de șase luni pentru această infracțiune, anulând suspendarea inițială. Prin contopirea pedepselor și adăugarea unui spor obligatoriu, sentința finală a ajuns la un an și două luni de închisoare cu executare.

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Cum a ajuns fiul lui Nicolae Guță să aibă acces la droguri

Fiul lui Nicolae Guță a povestit în fața anchetatorilor cum faima sa l-a ajutat să găsească cu ușurință substanțe interzise. În seara incidentului din 2023, un tânăr de 24 de ani i-a oferit o doză de substanță vegetală în schimbul sumei de 50 de lei. Acesta nu era, însă, un episod izolat, cântărețul recunoscând că a mai cumpărat etnobotanice de patru sau cinci ori din aceeași zonă.

În urma controlului poliției, asupra manelistului au fost găsite 0,07 grame de fragmente vegetale în buzunarul hainei, iar sub scaunul șoferului se aflau resturile unei țigări. Testele de laborator au confirmat prezența unor substanțe psihoactive, inclusiv a unui drog de mare risc.

Deși a declarat în fața instanței că regretă profund cele întâmplate și că urmează un tratament psihiatric pentru a renunța la consumul de droguri, judecătorii au fost de părere că pedeapsa cu executare este necesară.

Decizia Tribunalului Hunedoara poate fi contestată cu apel în termen de zece zile de la comunicare.

Sursă foto: Facebook

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