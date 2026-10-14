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Anisia Gafton a născut. Primele imagini cu băiețelul comediantei și a lui Serghei

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.  Actualizat 14.10.2026, 10:08
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Anisia Gafton (42 ani) a devenit mamă pentru prima dată marți, 13 octombrie, când a adus pe lume un băiețel perfect sănătos. Atât comedianta, cât și iubitul ei, Serghei, au făcut publice primele imagini cu bebelușul și și-au împărtășit fericirea cu fanii din mediul online.

Anisia Gafton a născut

Anisia Gafton și Serghei au devenit părinți pentru prima dată, cei doi întâmpinându-și băiețelul cu emoție și fericire. Micuțul s-a născut pe 13 octombrie, la o clinică privată din București.

anisia gafton bebelusIconVEZI  GALERIA  FOTO(1 / 7)

„Cel mai frumos sentiment din lume! Un sentiment pe care cuvintele cu greu îl pot descrie! (…) Astăzi, inima mea este plină de recunoștință, emoție și fericire”, a scris comedianta pe Instagram, unde a distribuit și primele imagini în formulă de trei.

În mesajul său, Anisia Gafton a mulțumit și medicilor care au avut grijă de ea pe durata sarcinii și a nașterii, transmițându-le că îi va purta mereu în suflet.

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Serghei și Anisia nu au dezvăluit numele copilului

Anisia Gafton și Serghei au afirmat, în urmă cu câteva zile, că au ales numele micuțului lor, însă nu l-au făcut public.

„Am ales numele, dar nu se știe dacă rămâne acesta, pentru că noi suntem spontani. Avem un nume, dar când ajungem acolo nu se știe niciodată ce ne vine în minte, când îi vedem fățuca. Că poate zicem: «Stai că el nu are față de numele ăsta»”, a mai spus comedianta, înainte să devină pentru prima oară mamă.

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Deși băiețelul s-a născut ieri, până în prezent cei doi nu au dezvăluit ce nume au ales pentru el.

Pe de altă parte, numeroase vedete, printre care Andreea Marin și Ilona Brezoianu, au transmis mesaje de felicitări Anisiei Gafton și lui Serghei.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu bebelușul Anisiei Gafton

Sursă foto: Instagram

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