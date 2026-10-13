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Iulia Vântur și Salman Khan au bifat o apariție rară împreună. Cei doi au fost surprinși la un ritual sacru în India, festivalul Ganesh Chaturthi. Prezentatoarea TV stabilită de mai bine de un deceniu în India a impresionat purtând un elegant sari tradițional.

Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară împreună, la un ritual sacru în India

Iulia Vântur și Salman Khan, unul dintre cele mai discrete cupluri, au fost surprinși împreună la un eveniment deosebit în India. Cei doi au participat la festivalul Ganesh Chaturthi, o sărbătoare plină de culoare și spiritualitate, dedicată zeului Ganesha, venerat pentru înțelepciune, prosperitate și puterea de a înlătura obstacolele. Imaginile cu întreaga familie a actorului de la Bollywood, apărute în mediul online, i-au încântat pe admiratorii lor, relatează Libertatea.

Pentru Iulia Vântur, care trăiește de mai bine de un deceniu în India alături de Salman Khan, acest eveniment reprezintă mai mult decât un simplu prilej de celebrare. Vedeta din România, care a îmbrățișat de-a lungul anilor cultura și tradițiile indiene, a purtat la ceremonie un sari de o eleganță desăvârșită, o piesă vestimentară simbolică pentru femeile din India. Sariul, cunoscut pentru frumusețea și diversitatea sa, a completat perfect apariția rafinată a Iuliei.

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Ce spune Iulia Vântur despre tranziția de la România la India

Ganesh Chaturthi, sărbătorit anul acesta la începutul lunii septembrie, este unul dintre cele mai importante festivaluri din India. În special în statul Maharashtra, și mai ales în Mumbai, festivalul este marcat cu procesiuni impresionante, muzică, dansuri și rugăciuni. Ritualurile dedicate lui Ganesha, zeul cu cap de elefant, au o semnificație puternică pentru comunitățile locale, reunind familii și prieteni într-un spirit de solidaritate și recunoștință.

Pentru Iulia, care a lăsat în urmă o carieră de succes în România pentru a-și croi un drum în lumea artistică din India, participarea la astfel de evenimente face parte din procesul continuu de integrare și adaptare. Iulia Vântur spune că eforturile de a-și face un loc pe scena muzicală și cinematografică din India au venit la pachet cu multe sacrificii. Adaptarea la o altă mentalitate, la un alt stil de viață și la un ritm profesional intens nu a fost ușoară.

Foto: Instagram

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