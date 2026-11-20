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Regizoarea și scenarista Cristina Iacob, în vârstă de 37 de ani, a dezvăluit în mediul online că așteaptă, cu emoție și nerăbdare, primul ei copil.

Cristina Iacob și Paul Olteanu vor deveni părinți! Regizoarea este însărcinată cu primul copil: „O nouă etapă pentru mine, pentru noi”

Cristina Iacob și partenerul ei, Paul Olteanu, urmează să devină părinți pentru prima oară. Regizoarea a făcut anunțul în urmă cu aproximativ o săptămână, publicând mai multe fotografii din cadrul unei ședințe foto de maternitate.

„Am petrecut ani de zile spunând poveștile altora. Între timp, cea mai importantă dintre ele se scria de la sine. O nouă etapă pentru mine, pentru noi”, a scris Cristina Iacob pe Instagram.

Mai multe personalități din lumea filmului și televiziunii au transmis felicitări cuplului. „Să fiți bine!”, a comentat actrița Alina Chivulescu în dreptul postării. „Oh, Doamne! Felicitări!!!”, a scris și Cristina Cioran. „Felicităăăări!”, a fost mesajul Danei Rogoz, iar Olimpia Melinte a transmis: „Ce minune…”.

Cristina Iacob și Paul Olteanu formează un cuplu discret de mai mult timp, însă sunt rezervați când vine vorba de viața lor de familie.

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Cum s-a îndrăgostit Cristina Iacob de cinema

Cristina Iacob, cunoscută și drept Cristina Jacob, are o experiență de mai bine de 15 ani în realizarea de filme. Înainte să pună bazele unei cariere în domeniul cinematografiei, Cristina a fost reporter de televiziune, fotomodel, director de marketing și Vj, potrivit Radio România Cultural.

Cristina a absolvit Regie, la Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică „I.L. Caragiale”, unde a terminat ca șefă de promoție. Ulterior, Cristina a făcut și un master la London Film School.

„Ideea de film s-a pierdut după copilărie. Am început să fac jurnalism de la vârsta de 16 ani, când m-am mutat la București. Visul mamei mele era să devin crainic. I-am spus că eu cred că pot să fac mai mult decât să citesc de pe un prompter și mi-am dat demisia din televiziune.

M-am dus la admitere la Arte și le-am luat pe rând. Am zis că la Actorie e riscant. S-ar putea dacă mă pună cineva să mă pup ba cu unu, ba cu altul, s-ar putea să mă îndrăgostesc de toți. La Imagine, la cât sunt eu de firavă, s-ar putea să am probleme cu spatele, și rămăsese Regia de film. Faptul că am fost jurnalist m-a ajutat mult. Știam lucrul cu camera, urma să învăț lucrul cu actorii și uite așa m-am îndrăgostit de cinema”, povestea Cristina Iacob în 2023, în cadrul podcastului „CineFan”.

Foto: Instagram/@cristinajacob

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