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Deși a lăsat în urmă perioada dificilă din penitenciar și încearcă să își reconstruiască liniștea alături de familie, problemele juridice nu îi dau pace Elenei Udrea. Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) continuă demersurile pentru recuperarea prejudiciilor, iar o nouă bătălie în instanță are o miză financiară colosală: 1,7 milioane de euro.

Elena Udrea, în fața instanței

Fostul ministru al Turismului se află din nou în mijlocul unui proces deschis de reprezentanții Fiscului. De această dată, instituția vizează o procedură prin care încearcă să își asigure recuperarea sumelor pe care Elena Udrea le datorează bugetului de stat, însă primul episod al acestei confruntări nu a fost deloc favorabil autorităților.

În încercarea de a stinge datoriile acumulate, ANAF a apelat la o strategie juridică prin care a chemat în judecată atât pe Elena Udrea, cât și pe un bărbat care, la rândul său, ar avea de returnat o sumă importantă de bani fostului politician. Practic, reprezentanții statului urmăresc să execute silit chiar acești bani pe care bărbatul respectiv îi datorează Elenei Udrea, suma ridicându-se la 1,7 milioane de euro, potrivit Spynews.

Cu toate acestea, demersul Fiscului s-a lovit de un refuz în primă instanță, unde Elena Udrea a avut câștig de cauză. Lucrurile nu se opresc însă aici: dosarul a fost mutat la Curtea de Apel București, iar magistrații urmează să reia discuțiile chiar luna viitoare, când este programat primul termen.

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Alte procese și terenuri sechestrate pe numele Elenei Udrea

Acest litigiu nu este singurul care îi dă bătăi de cap fostei figuri centrale din politica românească. Recent, și Biroul de Turism și Tineret (BTT) a deschis o acțiune în instanță împotriva Elenei Udrea, alături de alte patru persoane – doi bărbați și două femei, printre care și o apropiată a acesteia, vizată în trecut de acuzații de spălare de bani.

Procesul intentat de BTT are ca obiect o „acțiune în constatare” și vizează un teren extrem de valoros din zona Lacului Străulești, în Sectorul 1 al Capitalei. Proprietatea, achiziționată de Elena Udrea încă din anul 2006, a fost pusă sub sechestru de procurorii DNA în 2015, iar o parte din ea a ajuns deja la licitație publică, organizată de ANAF în contul prejudiciului din celebrul dosar „Gala Bute”.

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Ce spunea Elena Udrea după eliberarea din închisoare

După ce Tribunalul Prahova a aprobat eliberarea sa condiționată anul trecut, în urma condamnării de șase ani primite în dosarul „Gala Bute”, Elena Udrea a vorbit deschis despre trauma detenției și despre regretul de a fi stat departe de fiica sa.

La ieșirea din penitenciar, fostul ministru mărturisea că se bucură că „această încercare s-a terminat”, subliniind cât de dificilă este viața după gratii, „mai ales pentru femei”.

Totodată, ea a declarat că, dacă ar fi știut dinainte că implicarea în politică o va separa de copilul ei, ar fi renunțat cu mult timp în urmă la viața publică, deși a susținut în continuare că a organizat „cu mândrie” evenimentul care i-a adus condamnarea.

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Sursă foto: Facebook

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