Elena Udrea, confesiuni dureroase la opt ani de la arestarea sa în Costa Rica: „Luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută prematur”

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Elena Udrea își amintește ziua arestării în Costa Rica, din octombrie 2018, când a fost luată de lângă fiica ei abia născută prematur. Fostul ministru condamnă nedreptatea suferită, subliniind că statul român a recunoscut ilegalitatea judecării sale.

Elena Udrea, confesiuni dureroase la opt ani de la arestarea sa în Costa Rica

Elena Udrea și-a deschis sufletul despre una dintre cele mai grele zile din viața sa: momentul arestării în Costa Rica, în octombrie 2018, la doar câteva zile după ce devenise mamă. La opt ani de la acel eveniment, fostul ministru a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, rememorând circumstanțele care au marcat-o profund.

„Se împlinesc 8 ani de când am fost arestată pe stradă în Costa Rica, luată de lângă un copil de 13 zile, o fetiță născută prematur! După trei luni în pușcărie, statul român însuși a recunoscut că am fost judecată ilegal și a cerut eliberarea mea! Arestată pentru că l-am adus pe Bute să boxeze în România! O fetiță de nici două săptămâni a rămas fără mamă!”, a scris Udrea pe Facebook.

În ziua arestării, Udrea era în Costa Rica, unde alesese să își trăiască ultimele luni de sarcină. Fiica sa, Eva, venise pe lume prematur, iar despărțirea bruscă a fost o lovitură grea pentru fostul politician. Ea a subliniat că, deși ulterior statul român a recunoscut ilegalitatea procesului din dosarul „Gala Bute”, nimeni nu poate întoarce timpul și vindeca rănile provocate de acele luni de detenție.

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Nu are în plan să revină în politică

După ce a fost condamnată la șase ani de închisoare în același dosar, pentru luare de mită și abuz în serviciu în timpul mandatului ei ca ministru al Turismului, Elena Udrea a petrecut trei ani și zece luni în Penitenciarul Târgșor, fiind eliberată condiționat pe 17 iulie 2025. Acum, la un an de la eliberare, Udrea trăiește o viață dedicată familiei, acordând o atenție specială creșterii fiicei sale, care a împlinit recent opt ani.

Cu ocazia aniversării Evei, Udrea i-a promis că va fi mereu alături de ea: „Vreau să recuperez tot timpul pierdut. Familia este pe primul loc acum”. Fostul ministru a subliniat că nu mai are planuri de a reveni în politică și că prioritatea sa rămâne fericirea și stabilitatea fiicei sale.

Foto: Facebook

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