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Anamaria Prodan a făcut declarații despre disputa juridică dintre ea și fostul soț, Laurențiu Reghecampf, privind pensia alimentară a fiului lor, Laurențiu Reghecampf Jr. Ajuns la vârsta majoratului, Bebeto a refuzat să renunțe la proces, iar instanța a instituit deja poprire pe veniturile antrenorului.

Anamaria Prodan, despre poprirea pusă pe veniturile lui Laurențiu Reghecampf

Deși traversează o perioadă liniștită pe plan personal, bucurându-se de o relație stabilă și de sprijinul familiei, Anamaria Prodan a fost nevoită să gestioneze în ultimii ani un lung șir de demersuri legale pentru ca fiul ei să își primească drepturile financiare cuvenite din partea tatălui său.

Invitată la Știrile Antena Stars, impresara a confirmat că situația a ajuns într-un punct decisiv, iar documentele privind executarea silită au fost deja transmise către clubul FCSB.

Vedeta a subliniat că întregul demers în instanță a fost făcut exclusiv în interesul fiului ei, Bebeto, care acum, la 18 ani, își poate gestiona singur atât banii, cât și deciziile legale. Anamaria Prodan a catalogat lipsa de implicare financiară a fostului partener drept un simplu „moment de rătăcire”.

„Bebeto la 18 ani a preluat tot, pentru că această luptă a fost doar pentru el, niciodată pentru mine, pentru că eu pot să fac bani. Sunt foarte fericită că pe 5 noiembrie, hotărârea a ajuns la FCSB și probabil că Bebeto va începe în fiecare lună să-și primească banii pe care i-a așteptat atât de mulți ani, iar acum, mare fiind, să facă ce consideră că vrea. Copiii suferă exagerat, noi nici măcar nu realizăm. Eu am dat-o pe partea de discuție în familie, am înțeles despre ce este vorba. Am lăsat avocații să se ocupe. Sunt mândră că măcar acum, la 18 ani, simte că are un ajutor și considerăm că este un moment de rătăcire a tatălui său în toți acești ani”, a mărturisit Anamaria Prodan pentru Spynews.

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Laurențiu Reghecampf Jr. a refuzat să oprească procesul cu tatăl său

Chiar dacă Anamaria Prodan l-a întrebat pe fiul ei dacă își dorește să pună capăt acestui conflict juridic, adolescentul a fost ferm pe poziții. Potrivit impresarei, distanțarea din ultimii ani și-a pus amprenta asupra lui Bebeto, care nu a fost dispus să facă un pas înapoi.

„I s-a pus poprire pe absolut tot. La Steaua s-a trimis de pe data de 5 noiembrie, am vorbit cu Bebe, l-am întrebat dacă este de acord să oprim acest proces, nu a fost de acord, el știe cât de greu a fost și cumva, când unui părinte nu-i pasă de copil, copilul resimte și ține minte și nu știu cât de ușor poate să uite”, a explicat vedeta.

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Dincolo de aspectele financiare și de hotărârile judecătorești, Anamaria Prodan susține că își dorește în continuare o apropiere reală între tată și fiu. Impresara a dezvăluit că îl încurajează constant pe Bebeto să își contacteze tatăl, însă comunicarea dintre cei doi rămâne una rece și sporadică.

„Eu știu tot, pentru că Bebe îmi spune absolut tot. Eu îi mai dau mesaje câteodată să-l sune, ba că e ziua lui, ba cu diferite motive. Câteodată îi scrie: «Ce faci, ești bine?». Atât de sec și puțin. Mi-aș fi dorit enorm să se împace. Noi îi dorim tot binele din lume, și eu, și copiii, și fetele, chiar dacă a spus că nu sunt fetele lui, au crescut acolo atât de mulți ani împreună”, a adăugat Anamaria Prodan.

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Sursă foto: Instagram

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