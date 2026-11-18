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Ionuț Eriksen, soțul prezentatoarei TV Magda Pălimariu, este un antreprenor român stabilit în Norvegia. Deși vedeta a preferat mereu discreția când a venit vorba despre viața de familie, a împărtășit câteva detalii despre omul alături de care și-a întemeiat un cămin.

Cine este Ionuț Eriksen

Originar din Iași, Ionuț Eriksen a plecat din țară încă din adolescență, la 16 ani. La 20 de ani s-a stabilit în Norvegia, unde și-a continuat studiile universitare. Despre parcursul lui, Magda Pălimariu a povestit în emisiunea „La Măruță”: „Este român, a făcut studiile aici (Norvegia – n.red.), s-a mutat aici la 20 de ani. S-a născut la Iași, a plecat din țară la 16 ani, iar la 20 de ani a venit aici la facultate”.

În Norvegia, bărbatul a intrat în mediul de afaceri, activând inclusiv în sectorul serviciilor stomatologice. Pe lângă activitatea comercială, el a condus Camera de Comerț Norvegiano-Română din Oslo și a făcut parte din forul de conducere al camerelor de comerț ale țărilor Uniunii Europene în Norvegia.

S-a căsătorit cu Magda Pălimariu în 2021

Ionuț Eriksen și Magda Pălimariu și-au oficializat relația în anul 2021, organizând o ceremonie ferită de ochii publicului. După nuntă, prezentatoarea a vorbit despre acel moment într-un interviu pentru revista VIVA!: „Nu am simțit niciodată nevoia să vorbesc atât de amănunțit despre viața personală, nu pentru că aș avea ceva de ascuns, ci pentru că respect omul de lângă mine. Pandemia ne-a restricționat pe mulți, din multe puncte de vedere, iar planurile nu și-au mai avut rostul. Cel puțin eu asta am învățat în ultimul an… să nu-mi mai fac planuri. Așa că am făcut cununia civilă, urmată de cea religioasă – pentru că era importantă pentru noi, iar ziua s-a încheiat cu o petrecere. Totul a fost imediat după ziua mea de naștere”.

Restricțiile de călătorie de la acea vreme le-au amânat însă luna de miere, pe care plănuiau să o petreacă în Marbella, unul dintre locurile lor preferate de vacanță.

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Cum funcționează căsnicia la distanță

În august 2022, familia s-a mărit prin venirea pe lume a băiețelului lor, Aksel, născut în Norvegia. După o perioadă petrecută acolo, Magda s-a întors în România alături de copil, în timp ce soțul ei a rămas la Oslo, ocupat cu proiectele profesionale, făcând drumuri dese spre casă.

Într-un alt interviu din 2024, Magda a explicat că această navetă nu este o povară nouă pentru ei: „Lucrurile au fost la fel și înainte de a-l avea pe Aksel, așadar știm foarte bine cum să gestionăm lucrurile, astfel încât Aksel să se simtă iubit, fericit și, bineînțeles, în siguranță”.

Tot atunci, vedeta a vorbit deschis și despre micile tensiuni normale dintr-un cuplu care trăiește la distanță: „Ca în orice cuplu, sunt și bune, și rele. Nu aș putea spune ceva anume cu privire la situațiile în care ne contrazicem, însă pot să vă spun sigur că au fost momente de acest gen (râde), dar ne-am străduit să ne repliem cât mai bine”.

În noiembrie 2027, după un conflict, Magda Pălimariu a cerut un ordin de protecție împotriva soțului ei. „Având în vedere că este vorba despre o procedură legală în curs, consider că este important să las autoritățile competente să își desfășoare activitatea. Din respect pentru viața privată a familiei mele și, mai ales, pentru protejarea copilului meu, nu doresc să fac comentarii suplimentare pe marginea acestui subiect”, a declarat Magda Pălimariu pentru VIVA!.

Foto: Instagram

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