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Cutremurul cu magnitudinea de 5,7, produs în noaptea de miercuri, 18 noiembrie, în zona seismică Vrancea, a dat peste cap somnul românilor, iar vedetele din showbiz-ul autohton nu au făcut excepție. Trezite brusc din somn sau surprinse chiar în timp ce lucrau, persoanele publice au intrat imediat pe rețelele de socializare pentru a împărtăși cu fanii emoțiile, sperietura sau chiar glumele de moment.

Cum au reacționat vedetele în urma cutremurului de 5.7

Mișcarea tectonică, resimțită puternic și în Capitală la ora 02:48, a stârnit un val de reacții în mediul online.

Printre cei care au povestit cum au trăit momentele de panică se numără Pavel Bartoș, Adelina Pestrițu, Mihai Bendeac și Răzvan Botezatu.

Pavel Bartoș, surprins de durata seismului

Deși recunoaște că a mai trecut prin astfel de momente de-a lungul timpului, Pavel Bartoș a mărturisit pe Instagram că seismul din această noapte l-a impresionat prin durata lui. Primul gând al îndrăgitului prezentator a fost să se asigure că familia sa este în siguranță, după care le-a transmis un mesaj urmăritorilor săi.

„Mamă, am simțit un cutremur. Am dat să mă culc. M-am trezit, hai că-i bine toată lumea la noi. La voi? Mi s-a părut cam lung. Ce senzație. Ciudat. Am mai trăit niște cutremure la viața mea și eu pot să zic că sunt foarte confortabil. Hai, sper că sunteți bine”, a spus actorul într-un videoclip publicat pe Instagram.

Prezentatorul a însoțit imaginile și de un mesaj scurt, prin care a punctat unul dintre aspectele care l-au impresionat cel mai mult: durata seismului.

„Da, lung de tot cutremurul ăsta!”, a scris Pavel Bartoș.

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Adelina Pestrițu, trezită brusc din somn

Nici Adelina Pestrițu nu a fost ocolită de emoțiile nopții. Vedeta a ales să le împărtășească urmăritorilor ei de pe Instagram Story starea de disconfort pe care a simțit-o în momentul în care pământul a început să se miște, rezumând totul într-o singură propoziție sugestivă.

„Ciudată senzație, să te trezească un cutremur”, a scris influencerița pe Instagram.

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Mihai Bendeac a făcut haz de necaz

În stilul său inconfundabil, Mihai Bendeac a preferat să trateze situația cu umor. Actorul nu dormea la ora producerii seismului, ci era prins în febra creației, lucrând la proiectul „Băieți de oraș”. Acesta a profitat de moment pentru a face o glumă savuroasă pe seama muncii sale într-un videoclip publicat la Story pe Instagram.

„Ce să vezi, lucram pentru Băieți de oraș, și se cutremură pământul, de ce mă întrebi?”, a spus Mihai Bendeac în înregistrare.

Mai mult, actorul a continuat gluma și prin mesajul care a însoțit videoclipul, făcând o legătură amuzantă între cutremur și scenariile la care lucra.

„De bune ce sunt scenariile s-a cutremurat pământul”, a scris Mihai Bendeac pe Instagram.

Răzvan Botezatu și-a făcut cafeaua la 3 dimineața

Pentru Răzvan Botezatu, sperietura a fost atât de mare încât somnul a devenit misiune imposibilă. Fostul prezentator TV a povestit că a simțit cum se zguduie întreaga casă, inclusiv cățelul său, Revi, iar gândul că mai avea o zi încărcată în față nu l-a ajutat deloc să se liniștească.

„Au, a fost cutremur! Nu mai pot să dorm. Doamne, este 3 și ceva, nu mă mai ia somnul. Deci am simțit cutremurul. Nu știu cum ați simțit voi, dar m-am trezit și nu știam ce se întâmplă. S-a cutremurat tot, s-a cutremurat și Revi (câinele, n.r.). Voi ați simțit, maică, cutremurul? Pe mine nu mă mai ia somnul. Și mâine am o grămadă de treabă”, a povestit Răzvan Botezatu pe Instagram.

Acesta a explicat că se pregătea pentru redeschiderea proiectului „Marea Reveneală de Crăciun”, programată pentru sâmbătă, astfel că avea multe lucruri de pus la punct. Chiar dacă se trezea oricum foarte devreme, cutremurul i-a dat peste cap planurile de odihnă, așa că a mers să-și pregătească o cafea în toiul nopții.

„Am venit să-mi fac o cafea și azi ce e? Deci noi mai avem două zile, că sâmbătă trebuie să redeschidem Marea Reveneală de Crăciun. Și pe mine nu mă mai ia somnul, fac o cafea și aia e. Nu e, că oricum mă trezeam la 4. Doamne, maică! Sper că sunteți bine și că nu sunt avarii majore și să ne mai amintim să mai spunem și noi un Tatăl Nostru atunci când ne mai punem la somn, să ne mai suporte tătuțul”, a transmis Răzvan Botezatu.

Cel mai puternic cutremur din România din acest an

Potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INFP), seismul s-a produs miercuri, 18 noiembrie, la ora 02:48:55, în zona seismică Vrancea, la o adâncime de 120,8 kilometri, având o magnitudine de 5,7 și o intensitate macroseismică epicentrală de VI.

Sursă foto: Instagram

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