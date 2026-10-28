Smiley și Pavel Bartoș, dezvăluiri fără perdea despre cei 17 ani de prietenie: „Cea mai grea a fost prima noapte împreună”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Smiley și Pavel Bartoș au o prietenie de invidiat de 17 ani, când s-au cunoscut pe platourile de filmare ale emisiunii „românii au talent”. S-au înțeles din prima, iar de atunci au trecut prin numeroase întâmplări și au fost alături unul de celălalt în fiecare moment. Invitați la „Detectorul de minciuni”, moderat de Selly, cei doi artiști și prezentatori au dezvăluit lucruri mai puțin știute despre ei și prietenia lor.

Smiley, invidios pe Pavel Bartoș

Deși formează un adevărat cuplu pe micile ecrane, completându-se unul pe celălalt la „Românii au talent” și „Vocea României”, Smiley recunoaște că există un lucru pentru care îl invidiază pe Pavel Bartoș. Artistul mărturisește că și-ar dori să fie la fel de amuzant ca prietenul său.

„Mi-aș fi dorit să fiu la fel de comic ca el. Mi-aș fi dorit să am treaba asta atât de naturală ca el. Nu invidios în sensul dușmănos. Mi-aș fi dorit să fiu și eu atât de amuzant cum e el”, a explicat cântărețul.

De asemenea, Smiley spune că i-ar plăcea să fie și chipeș precum Pavel care, în tinerețe, arăta ca un adevărat crai.

„Ce-i drept, când am văzut cum arăta în liceu și în facultate…Ai fost foarte frumos. Dacă cauți Pavel Bartoș tânăr, leșini. Real”, a afirmat prezentatorul.

„Dar nu s-a întâmplat nimic, doar m-am tuns”, a glumit Pavel Bartoș.

Citește și: Oana Zăvoranu, atac la adresa lui Pepe, la 15 ani de la divorț: „Omul este de filme de groază, este extrem de periculos”

Citește și: Andreea Ibacka, detalii din viața de familie după separarea de Cabral. Cererea amuzantă pe care i-a făcut-o fiica ei, Namiko. „Mami, te rog frumos…”

Cum a început prietenia dintre Smiley și Pavel Bartoș

Deși se știau de mai mult timp, Smiley și Pavel Bartoș s-au împrietenit în ziua în care producătorii „Românii au talent” au decis să îi numească prezentatorii show-ului de talente.

„Noi ne-am cunoscut, acolo (n.r. Românii au Talent). În prima noapte”, a spus Smiley.

Deși artistul a ales să dea un răspuns scurt, Pavel Bartoș a venit cu o adevărată poveste.

„Nu, la prima ședință foto, dacă-ți amintești. Ne-a fost greu în primele 2 minute 38 secunde. După aia, de atunci am devenit prieteni. Cea mai grea a fost prima noapte împreună. A fost foarte haioasă pentru că producătorul ne-a zis: „haideți să vă cunoașteți mai bine, dormiți în aceeași cameră”. Eu sunt obișnuit să dorm cu jaluzelele trase și să fie liniște. El cu muzică. Atunci dădea drumul la televizor, muzică. Când am văzut că adoarme, eu am tras jaluzelele, am stins televizorul. Pe la vreo 5 dimineața, că era vară: „mamă dar ce e lumina asta, de ce e televizorul aprins”? Am stins televizorul, am tras jaluzelele să mă culc. Mă culc, peste o oră iarăși. Pe la 8 iarăși. Zic nu se poate”, a povestit actorul râzând.

„A doua zi dimineața, la micul dejun am zis gata. Noi o să fim foarte buni prieteni, dar nu o să mai dormim niciodată împreună”, a mai spus Pavel Bartoș.

Citește și: Andreea Marin, val de critici după ce a atacat pretențiile tinerilor la angajare. „Te întreabă de la prima întâlnire ce telefon are, ce computer are, dar el nu știe să facă încă nimic”

Citește și: Valerie Lungu, în lacrimi la Asia Express, după ce nu a primit nicio scrisoare de la familie: „Indiferent de cât dai, niciodată nu e de ajuns”

Cum a reacționat Gina Pistol când l-a văzut pe Smiley îmbrăcat în femeie

Deși spune că îl invidiază pe Pavel pentru umorul său natural, Smiley recunoaște că prietenul său este foarte agitat și că în anumite momente nu reușește să îl înțeleagă deloc.

„Te agiți foarte mult, vorbești foarte mult și nu termini propoziția. Trebuie să fiu foarte atent, câteodată nu înțeleg ce zice. Sunt foarte mici lucrurile care mă enervează la Pavel”, a explicat cântărețul.

Cum au în spate o prietenie de 17 ani, Smiley și Pavel Bartoș au petrecu foarte mult timp împreună și au trecut prin momente amuzante. Cei doi au dezvăluit că, la un moment dat, s-au îmbrăcat în femei, lucru care a șocat-o pe Gina Pistol.

„Noi la un moment dat am făcut niște poze cu noi femei și era mult mai frumos decât mine. Când a văzut Gina cum aș arăta ca femeie a zis: „Doamne ferește!” Încă nu se născuse fi-mea și a zis: „Doamne, sper să nu semene fiica cu tine””, a povestit Smiley amuzat.

Pavel Bartoș, dezvăluire despre Smiley

În timpul emisiunii lui Selly, Pavel Bartoș a făcut public un lucru aparte despre Smiley: artistul a adormit în timpul filmărilor pentru „Vocea României”, în timpul unui discurs de-al lui Horia Brenciu.

„A adormit în timpul filmărilor la Vocea României, în direct. Vorbea Brenciu și el era… Jur, era într-un live”, a spus Pavel.

„Chiar mi se rupe filmul, vreun minut așa”, a completat Smiley amuzat.

„Dacă nu-l interesează ceva, l-ai lăsat așa, pac. Vorbea Brenciu și la un moment dat chiar am și zis în emisiune: „Un pic de liniște să doarmă, să își facă somnul. Îi trebuie 2 minute, atât”, a mai spus Pavel Bartoș despre prietenul său.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Smiley și Pavel Bartoș

Sursă foto: Instagram, Facebook

Urmărește-ne pe Google News