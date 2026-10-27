Andreea Ibacka, detalii din viața de familie după separarea de Cabral. Cererea amuzantă pe care i-a făcut-o fiica ei, Namiko. „Mami, te rog frumos…”

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La scurt timp după ce a anunțat separarea de Cabral, încheind o căsnicie de 15 ani care a ținut prima pagină a ziarelor, Andreea Ibacka își reconfigurează viața în jurul celor mai importanți oameni din lumea ei: copiii, Namiko și Tiago.

Actrița demonstrează o eleganță ieșită din comun și o discreție totală în fața publicului, refuzând să își transforme suferința într-un spectacol mediatic. În ciuda provocărilor, ea își continuă proiectele profesionale, își gestionează timpul cu o precizie exemplar adaptată programului celor mici și a vorbit recent, cu multă sinceritate, despre noua sa realitate de mamă singură, dar și despre o cerere absolut neașteptată venită din partea fiicei sale.

Cum reușește Andreea Ibacka să își împartă timpul între carieră și cei doi copii

Între angajamentele din mediul online, diverse evenimente mondene și planurile legate de o eventuală revenire pe micul ecran, viața actriței este guvernată în primul rând de nevoile copiilor. Programul lui Namiko și al lui Tiago reprezintă busola după care se ghidează întreaga sa activitate zilnică.

„Fac ce face toată lumea în industria asta. Ne descurcăm cum putem, facem cu schimbul cu programul copiilor. Sigur că programul lor este cel mai important din activitățile noastre și conturez tot ce rămâne pentru celelalte activități” – a spus ea, potrivit Libertatea.

Sprijinul neprețuit primit din partea bunicilor

Pentru a putea face față tuturor provocărilor profesionale și personale, Andreea se bazează pe un ajutor de nădejde: bunicii copiilor. Actrița recunoaște că este extrem de norocoasă să aibă o familie atât de unită și înțelegătoare, capabilă să ofere un mediu cald și sigur celor mici atunci când ea trebuie să fie plecată pentru diverse proiecte.

„Sunt și ei înțelegători și rămân cu bunicii fără niciun fel de probleme, așa că sunt norocoasă. Suntem sănătoși și eu am senzația că dacă avem asta pot să duc orice.”

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Cererea amuzantă făcută de micuța Namiko

Recent, vedeta a urcat în premieră pe podium în cadrul unei gale cunoscute, etalând ținute spectaculoase și extrem de elegante. Această experiență nu a trecut neobservată de acasă, fetița sa, Namiko, fiind deja fascinată de garderoba mamei și punând ochii pe rochiile de gală.

„Mi-a spus la un moment dat: «Mami, te rog frumos să păstrezi toate rochiile pentru mine, să mi le dai când o să fiu mai mare». Și mai mare probabil înseamnă pe la 10 ani, cred că 10-12 ani. Are 8 deja, dar este foarte înăltuță, dezvoltată, și probabil o să mă prindă din urmă în scurt timp.”

De ce a ales actrița o discreție totală cu privire la divorț

În ceea ce privește despărțirea de Cabral, Andreea a pus punct speculațiilor printr-o luare de poziție categorică pe rețelele de socializare. Actrița a explicat că decizia de a nu discuta public despre detaliile divorțului nu înseamnă lipsă de durere, ci o opțiune fermă pentru demnitate și pentru protejarea intimității familiei sale.

„Social media nu este ora mea de terapie. Faptul că sunt discretă cu viața personală este o opțiune, nu anulează suferința. Aleg eleganța în locul spectacolului. Prefer demnitatea în locul explicațiilor publice. Rănile se vindecă alături de ai mei. Nu îmi doresc să apar pe prima pagină a presei în urma unui divorț, acest «minut de celebritate» nu se regăsește printre opțiunile mele” – a mai spus Andreea Ibacka.

Foto – Facebook

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