Bianca Drăgușanu, nevoită să achite o amendă uriașă, în Dubai: „M-a sunat un avocat, mi-a vorbit foarte agresiv”

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Bianca Drăgușanu a fost amendată în Dubai, după ce a publicat pe contul său de Instagram un clip realizat la o piscină a unui hotel din orașul arab. În imagini a fost surprins și un cuplu, care a fost deranjat că românca a făcut imaginile publice. În ciuda incidentului, vedeta consideră că orașul este locul perfect pentru ea.

Bianca Drăgușanu, amendată în Dubai

Bianca Drăgușanu a trecut recent printr-o situație delicată în Dubai, unde locuiește de câteva săptămâni. În urma unei postări pe rețelele de socializare, vedeta s-a trezit amendată cu 5.000 de dirhami (aproximativ 1.000 de euro).

Totul a început în luna iunie, când Bianca se afla la piscina unui hotel din Dubai. Într-un moment de relaxare, aceasta a realizat o filmare pe care a postat-o ulterior pe rețelele de socializare. În imagini apărea un cuplu, format dintr-un bărbat mai în vârstă și o tânără, care ulterior s-a dovedit a fi româncă. Vedeta spune ea că nu a avut intenția de a filma cuplul, însă acest detaliu nu a împiedicat bărbatul să ia măsuri legale.

„În luna iunie, am fost în Dubai, pentru a-mi deschide cont! La piscină, era un domn mai în vârstă însoțit de o domnișoară, care s-a dovedit a fi româncă, iar eu am făcut o filmare la piscina hotelului, fără intenția de a-i filma! După 5 ore am șters postarea! A doua zi m-a sunat un avocat, care s-a prezentat a fi avocatul domnului! Mi-a vorbit foarte agresiv, să șterg postarea, pe care o ștersem deja”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Spynews.

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Vedeta vrea să se mute în Dubai

Chiar dacă incidentul s-a soldat cu o amendă, Bianca Drăgușanu a rămas pozitivă și a mărturisit că această experiență i-a oferit o perspectivă nouă asupra vieții în Dubai. Regulile stricte privind viața privată i-au confirmat că acest oraș este locul unde își dorește să își continue viața.

„În acest moment nu am nicio interdicție de a părăsi Dubaiul! Trebuie să plătesc o amendă în jur de 5000 dirhami (1000 euro)! Din acest lucru am învățat că Dubaiul mi se potrivește perfect, aici nu există hate și nici nu poți filma pe nimeni fără acordul lui! Momentan îmi construiesc cea mai frumoasă viață aici și o să mă mut. Sunt în cel mai frumos loc din lume, cu această ocazie m-am convins încă o dată că aici e locul meu”, a mai adăugat vedeta.

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Bianca Drăgușanu, susținută de Cătălin Botezatu

Un alt nume bine-cunoscut publicului, designerul Cătălin Botezatu, a fost întrebat despre situația prin care trece Bianca Drăgușanu. Deși a declarat că nu își dorește să comenteze prea mult pe marginea acestui subiect, el a asigurat că i-ar oferi ajutor fostei sale partenere, dacă aceasta i-ar cere sprijinul.

„Nu vreau să comentez problemele ei. Sper să le rezolve. Ea e fata deșteaptă, bineînțeles că dacă are nevoie de ajutorul meu, o să fiu acolo, dar nu vreau să comentez, pentru că până nu știm adevărul, lăsăm niște supoziții”, a spus Cătălin Botezatu.

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Sursă foto: Instagram

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