Val de reacții după ce Mihaela Tatu a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului: „Deci trebuie să mai pun mâna pe cartea de limba română?”

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O lecție de gramatică pe care Mihaela Tatu i-a oferit-o cântăreței Minodora, în timpul podcastului „Despre femeie”, a declanșat o dezbatere aprinsă în online. Totul a pornit de la confuzia între termenii ”datorită” și ”din cauza”, o eroare frecventă în limba română, dar care a atras atenția fostei prezentatoare TV.

Mihaela Tatu a corectat-o pe Minodora în timpul podcastului său

Invitată în cadrul podcastului Mihaelei Tatu pentru a vorbi despre experiența sa personală, Minodora a abordat subiectul transformării sale fizice, inclusiv operația de micșorare a stomacului pe care a făcut-o în 2017.

În timp ce povestea despre provocările întâlnite după intervenție, artista a spus: „Am început să mă reîngraș. Tot datorită faptului că nu aveam o educație în…”, moment în care Mihaela Tatu a intervenit prompt: „Din cauza…”.

Dialogul dintre cele două a continuat într-un mod care a atras atenția publicului.

Minodora: „Din cauza, da? Deci «datorită» nu e ok, e greșit gramatical sau ce e?”

Mihaela Tatu: „Da, pentru că «datorită» nu este o expresie elevată a lui «din cauza». Datorită ție, eu sunt cu gura până la urechi de bucurie că ne-am văzut. Din cauza faptului că stau departe de studio, a trebuit să dorm mai puțin. Aha. Cauză cu conotație negativă și «datorită»… Starea mea de bună dispoziție de acum ți se datorează, pentru că nu ne-am mai văzut de multă vreme. Faptul că mi-e foame e din cauza faptului că n-am avut timp să mănânc”.

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Reacțiile publicului după momentul controversat

Deși Minodora a primit cu umor observația, replicând: „Deci trebuie să mai pun mâna pe cartea de limba română?”.

„Din mers. Dacă tu ții minte ce-am făcut acum și încă puțin și încă, din mers”, a răspuns Mihaela Tatu.

Momentul nu a trecut neobservat, iar publicul a reacționat masiv în secțiunea de comentarii, împărțindu-se în două tabere.

Unii internauți au considerat intervenția Mihaelei Tatu ca fiind lipsită de tact, sugerând că ar fi fost mai potrivit ca remarca să fie făcută în privat, pentru a evita o eventuală stânjeneală a invitatei. Unii au caracterizat atitudinea moderatoarei drept arogantă, declarând chiar că nu vor mai urmări podcastul.

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Pe de altă parte, mulți au lăudat-o pe Mihaela Tatu pentru că a adus în discuție un subiect important: respectul față de limba română.

„A atrage atenția asupra unor greșeli gramaticale des întâlnite nu este o jignire, ci un gest de respect față de noi toți și față de limba noastră”, a comentat un utilizator.

Alții au apreciat explicația clară și exemplificările date de fosta gazdă a emisiunii ”De 3X Femeie”, considerând că astfel de momente au un rol educativ.

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Sursă foto: Captură video, Instagram

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