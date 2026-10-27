Mara Bănică, imagine rară cu soțul ei: „Bogdan al meu”

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Mara Bănică a surprins un moment emoționant cu soțul ei, Bogdan, la expoziția dedicată lagărului de la Treblinka. Profund afectat, acesta a privit panourile istorice în tăcere, impresionând-o profund pe jurnalistă.

Mara Bănică, imagine rară cu soțul ei, Bogdan

Mara Bănică a atins o coardă sensibilă pe rețelele sociale printr-o fotografie rară cu soțul ei, Bogdan, surprins într-un moment de emoție profundă. Imaginea îl înfățișează stând în tăcere, cu privirea fixată pe un panou informativ din cadrul unei expoziții dedicate lagărului de exterminare de la Treblinka, o scenă care i-a adus aminte jurnalistei de puterea copleșitoare a istoriei.

„Postez rar cu sau despre Bogdan al meu. Cred că este una dintre puținele fotografii în care soțul meu a fost emoționat tare. În top 3 e sigur, oricum! A stat așa, minute în șir, într-o liniște totală”, a scris ea pe Facebook.

Fotografia a fost realizată în timpul vizitei cuplului la o expoziție despre lagărul de exterminare nazist Treblinka II din Polonia. Acest loc sumbru, unul dintre cele mai mari centre de exterminare din perioada Holocaustului, a fost martorul uciderii a sute de mii de oameni, majoritatea evrei deportați din Europa. În august 1943, o revoltă a prizonierilor a dus la grăbirea închiderii lagărului. Până în toamna acelui an, naziștii au distrus toate dovezile atrocităților comise: clădirile au fost rase de pe fața pământului, terenurile au fost arate și plantate cu lupini.

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O imagine cât o mie de cuvinte

În postarea sa, Mara Bănică a subliniat ironia dureroasă a acestor încercări de a șterge dovezile crimelor: „În 1943, finalul de octombrie avea să stabilească ziua și modalitatea prin care naziștii urmau să lichideze oficial lagărul de la Treblinka II. Au demontat toate instalațiile, au bombardat clădirile și au arat, apoi, terenul. Treblinka I a continuat să funcționeze până în vara anului 1944. În realitate, terenul arat de ei vorbește despre tot”.

Reacția lui Bogdan, soțul Marei, a fost una de o sinceritate dezarmantă. În fotografie, el apare cu mâna la față, copleșit de emoțiile trăite în fața panoului care detaliază istoria lagărului. Acest gest, simplu dar plin de semnificație, a fost suficient pentru a arăta impactul profund al vizitei.

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„Este o raritate să-l văd pe Bogdan atât de emoționat. Această imagine va rămâne mereu în inima mea”, a mărturisit Mara Bănică în postarea sa.

Astăzi, Treblinka este un loc de comemorare, un monument tăcut care păstrează vie amintirea victimelor Holocaustului. Deși naziștii au încercat să șteargă orice urmă a crimelor lor, memoria acestora rămâne gravată în pământul care a fost martor la una dintre cele mai întunecate pagini din istorie.

Sursă foto: Facebook

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