Ana Baniciu și soțul ei au vorbit deja despre al doilea copil. Ce decizie au luat privind mărirea familiei. „Curajul îl am și puterea”

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Ana Baniciu a abordat sincer unul dintre cele mai discutate subiecte din viața sa personală și de familie. Artista a mărturisit că a purtat recent o conversație extrem de deschisă cu soțul ei despre posibilitatea de a deveni din nou părinți, însă amândoi au ajuns la concluzia că o nouă sarcină nu reprezintă o prioritate imediată pentru ei în această etapă.
Cântăreața a explicat că subiectul celui de-al doilea copil nu este sub nicio formă un tabu în căminul lor și că au analizat pe îndelete această opțiune.
Deși simte că nu îi lipsesc resursele fizice sau emoționale pentru a trece din nou prin întreaga experiență a maternității și pentru a o lua de la capăt cu îngrijirea unui bebeluș, decizia comună a fost să nu grăbească lucrurile.
„Nu, deocamdată nu. Curajul îl am și puterea. Chiar am vorbit cu soțul meu de curând despre asta. Doar că nu cred că e momentul acum și nici nu știu când va fi”, a declarat Ana Baniciu, conform wowbiz.ro.
În ciuda faptului că simte că are energia necesară pentru a parcurge din nou toate etapele legate de creșterea unui copil, artista a subliniat că refuză categoric să transforme această opțiune într-un motiv de stres sau de presiune pentru ea și pentru partenerul ei.