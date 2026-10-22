Cine este Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion, numită șefă de cabinet a premierului Luca Niculescu. Ce avere are și ce funcții a ocupat înainte

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Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion, diplomat cu o carieră impresionantă în Ministerul Afacerilor Externe din 2011, a fost numită șefă de cabinet a premierului Luca Niculescu. Cu rang de secretar de stat, ea preia o funcție cheie la Cancelaria noului premier.

Cine este Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion, numită șefă de cabinet a premierului Luca Niculescu

Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion a fost numită recent în funcția de director de cabinet al premierului Luca Niculescu, având rang de secretar de stat, conform HotNews.ro. Decizia oficială a fost publicată în Monitorul Oficial, confirmând rolul său central în cadrul Cancelariei Prim-Ministrului.

Cu o carieră solidă construită în Ministerul Afacerilor Externe (MAE), Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion lucrează în instituție din 2011, avansând în 2018 la rangul de consilier diplomatic, potrivit NewsCenter.

Între 2022 și 2023, a ocupat funcția de director general al Departamentului Uniunea Europeană din cadrul MAE, iar în perioada 2023-2024 a fost director de cabinet al ministrului de Externe, Luminița Odobescu, în primul Guvern condus de Marcel Ciolacu. În 2024, președintele Klaus Iohannis i-a conferit gradul diplomatic de ambasador.

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Ce avere are

Potrivit declarației sale de avere din 2024, Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion deține un apartament de 90 mp în București, achiziționat în 2013, precum și o mașină BMW fabricată în 2019. Totodată, a moștenit în 2024 o jumătate dintr-o casă de 100 mp și un teren de 271 mp în județul Brăila. Veniturile sale din 2023, în calitate de angajată a MAE, s-au ridicat la 126.799 lei.

În plus, soțul său, Adrian Constantin Simion, este și el diplomat, cu un salariu anual de 116.539 lei în același an. Familia nu a declarat datorii, credite sau economii bancare.

Adrian Constantin Simion, soțul său, activează la rândul lui în MAE din 2011. În 2022, Simion a fost numit șef de cabinet al unui secretar de stat din minister, potrivit NewsCenter.

Prin această numire, Mihaela-Ilincuța Ștefan-Simion își continuă ascensiunea profesională în domeniul public și diplomatic.

Foto: X / @Mistefan2014

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