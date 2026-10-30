Primăria din România unde jumătate dintre angajați sunt rude între ei. Ce salarii au

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

În comuna Mogoșești, județul Iași, jumătate dintre angajații primăriei sunt rude cu primarul PSD Ionel Baraboi, secretarul general sau consilierii locali. Nepotismele persistă, în ciuda reducerilor solicitate de guvern.

Primăria din România unde jumătate dintre angajați sunt rude între ei

Într-o comună mică din județul Iași, legăturile de familie par să fie cheia succesului profesional. La Primăria Mogoșești, jumătate dintre angajați sunt rude între ei sau cu oficialii locali, după cum relatează HotNews.ro, citând publicația locală Reporter de Iași. Dintre cei 30 de angajați, 15 sunt soți, copii, frați, veri sau fini ai primarului PSD Ionel Baraboi, ai secretarului general Mariana Anton, ai consilierilor locali sau ai fostului primar Ștefan Maftei.

Mogoșești, o comună cu 4.706 locuitori conform recensământului din 2021, pare să păstreze tradiția relațiilor strânse chiar și în structurile administrative. Actualul primar, Ionel Baraboi, și-a angajat soția ca inspector la asistență socială, iar fiul său ocupă funcția de inspector la taxe și impozite. Și fostul primar, Ștefan Maftei, a urmat o practică similară: nepoata și finul său lucrează la starea civilă și la registrul agricol, iar unul dintre fii a fost numit consilier personal. Pentru această numire, în 2020, a primit o pedeapsă de un an cu amânare.

Citește și: Suma astronomică pentru care Kanal D a fost vândut. Clever Media scoate o adevărată avere din buzunar

Ce salarii au angajații acestei primării

Legăturile familiale nu se opresc aici. Contabila Primăriei este soția unui inspector APIA, iar doi veri ai soțului secretarului general Mariana Anton, alături de soțiile altor doi veri, sunt și ei angajați ai instituției. Cu toate acestea, niciunul dintre acești angajați nu a fost afectat de reducerile de personal solicitate de guvern. În schimb, postul unei angajate care mai avea doar șapte luni până la pensionare a fost desființat, notează Reporter de Iași.

Salariile din Primăria Mogoșești variază între 4.506 lei pentru postul de arhivar și 16.905 lei, cât primește primarul. Într-o comunitate mică, unde fiecare cunoaște pe fiecare, astfel de practici ridică întrebări despre transparența și corectitudinea procesului de angajare.

Foto: Primăria Mogoşeşti

Urmărește-ne pe Google News