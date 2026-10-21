Olimpia Melinte reunește la București profesioniști ai industriei de film pentru ediția a II-a a Romanian International Acting Masterclass

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În perioada 28 octombrie – 1 noiembrie 2026, actrița și Platforma (de Artă) propun un program intensiv dedicat actoriei de film.

Olimpia Melinte, actriță cu un parcurs construit între cinematografia românească și proiecte internaționale, aduce la București, alături de Platforma (de Artă), ediția a II-a a Romanian International Acting Masterclass. Programul reunește actori și profesioniști din industria de film din România și din străinătate, într-un format axat pe practică, dialog și feedback individualizat.

Implicarea Olimpiei Melinte în acest proiect pornește din experiența sa de actriță și din dorința de a crea contexte de lucru și de schimb profesional pentru actori. Masterclass-ul oferă participanților ocazia de a explora scene, de a exersa audiții și de a discuta despre provocările unei cariere internaționale.

Alături de ea, la această ediție participă Juan León, director de casting din Spania, cu peste două decenii de experiență în film și televiziune; Andrei Boncea, producător de film și televiziune, cofondator Frame Film și președinte APF România; și Isabella M.B. Gullo, agent de talente cu activitate internațională în managementul carierei și poziționare strategică.

Echipa invitaților este completată de directorii de casting Domnica Cîrciumaru și Florentina Bratfanof, de Andrei Gheorghe, regizor și fondator Diud Film, și de Jesús del Cerro, regizor care activează în România și Spania.

Programul include lucru direct cu camera, self-tape-uri, scene filmate și simulări de casting. Prin exerciții aplicate și feedback individualizat, participanții vor putea înțelege mai bine cerințele unei audiții, colaborarea cu regizorul și felul în care pot construi un rol memorabil.

Prin această a doua ediție, Olimpia Melinte și Platforma (de Artă) continuă să creeze oportunități de întâlnire și de învățare pentru actori, conectând experiența cinematografiei românești cu perspective din industria internațională.

Perioada: 28 octombrie – 1 noiembrie 2026

Locația: București; DIUD Film

Înscrieri: [email protected]

Organizator: Platforma (de Artă)

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