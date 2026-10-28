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„Spărgătorul de nuci” şi „Lacul lebedelor”, la Sala Palatului, două producţii spectaculoase care îmbină baletul clasic cu avangardismul tehnologiei moderne

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Ore lungi de muncă, atenţie la detalii, peste 100 de costume şi elemente de recuzită se împletesc cu tehnologia modernă pe scena Sălii Palatului, în două spectacole de balet de referinţă: „Spărgătorul de nuci”, pe 30 noiembrie (de la ora 16.00 şi de la ora 19.30) şi „Lacul lebedelor” pe 9 februarie 2027.

Ivan Zhuravlov, fondatorul şi coordonatorul artistic al Ukrainian Classical Ballet, dezvăluie câteva dintre secretele mult aşteptatelor producţii ce vor ajunge la Bucureşti.

„Spărgătorul de nuci” şi „Lacul lebedelor”, la Sala Palatului, două producţii spectaculoase care îmbină baletul clasic cu avangardismul tehnologiei moderne

Suntem nerăbdători să aflăm mai multe despre „Spărgătorul de nuci” şi „Lacul lebedelor”, cele două spectacole cu care veţi veni în România. Ce implică cele două producţii?

„Spărgătorul de nuci” aduce pe scenă aproximativ 32 de artiști, în timp ce „Lacul lebedelor” implică până la 40 de interpreți. Fiecare producție folosește peste 100 de costume!

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Designul vizual este o arie separată a activității companiei noastre și una căreia îi acordăm multă atenție. Credem că fiecare element vizual contribuie la atmosferă, la povestire și la conceptul artistic general al unei producții. Suntem extrem de concentrați pe detalii, chiar și atunci când vine vorba de cele mai mici elemente.

Au existat situații în care pur și simplu nu am putut găsi nasturii potriviți pentru uniforma unui soldat din „Spărgătorul de nuci”. Așadar, pentru a obține exact efectul vizual dorit, a trebuit să comandăm nasturi special realizați de la un furnizor specializat din Genova, Italia. Poate suna ca un detaliu foarte mic, dar exact așa abordăm producțiile noastre. Aplicăm același nivel de atenție costumelor, decorurilor, recuzitei și tuturor celorlalte elemente vizuale. Pentru că, de foarte multe ori, aceste detalii aparent minore sunt cele care creează în cele din urmă imaginea completă pe scenă.

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România este integrată într-un turneu european, unde mai ajungeţi cu producţiile Ukrainian Classical Ballet?

Da, ca și în sezoanele anterioare, avem un program de turnee foarte încărcat anul acesta. Compania noastră va susține spectacole într-o gamă largă de țări europene, inclusiv Elveția, Germania, Austria, Franța, Olanda, Italia, Ungaria, Polonia, Croația, Lituania, Serbia, Slovenia, Bosnia și Herțegovina și, bineînțeles, România.

Cum se derulează o zi din cadrul turneului?

Ziua începe de obicei cu o lecție de balet, urmată de spațierea scenei și ajustări specifice fiecărei locații, o repetiție tehnică sau generală, pregătirea costumelor și a recuzitei și, în final, machiajul și ultimele pregătiri înainte de a urca pe scenă.

Pentru un dansator, turneele reprezintă o provocare fizică și emoțională serioasă. Programul nostru este extrem de solicitant: somnul este perturbat constant, călătorim mii de kilometri în fiecare săptămână și adesea avem zile cu spectacole duble, cum ar fi cea pe care o vom avea la București pe 30 noiembrie. Bineînțeles, a reprezenta de două ori într-o singură zi pune o presiune fizică suplimentară asupra artiștilor.

De asemenea, este important să înțelegem că un spectacol programat pentru ora 19:00 nu înseamnă că ziua de lucru a artistului începe la ora 19:00. În realitate, un dansator poate fi deja la teatru de la ora 9 sau 10 dimineața. Prin urmare, nu este neobișnuit ca un artist să petreacă 13-14 ore la teatru într-o singură zi.

Aspectul emoțional este la fel de important. În fiecare zi – și uneori de două ori pe zi – un dansator trebuie să ofere o parte din el publicului. Acest lucru necesită o cantitate enormă de energie interioară, concentrare și, mai presus de toate, profesionalism.

Dar toate acestea rămân în spatele cortinei. Ceea ce vede publicul este complet diferit: o sărbătoare excepțională, atmosfera magică și frumusețea baletului. În cele din urmă, asta face ca tot efortul să merite. Fiecare turneu aduce o experiență nouă – și asta mă inspiră și mă menține mereu în mișcare.

Cu ce gânduri şi trăiri reveniţi la Bucureşti?

Viziunea noastră este de a aduce întregul spectru al repertoriului de balet clasic publicului românesc, prezentat la cele mai înalte standarde artistice și de producție. Vedem România nu doar ca pe o altă oprire în turneul nostru, ci ca pe o piață unde am dori să construim o prezență pe termen lung și să continuăm să dezvoltăm relația noastră cu publicul.

În urma succesului producției noastre de premieră, din februarie 2026, care a fost văzută de peste 4.000 de spectatori, am luat decizia fermă de a contribui la dezvoltarea pieței de balet din România.

„Spărgătorul de nuci” şi „Lacul lebedelor”, la Sala Palatului, două producţii spectaculoase care îmbină baletul clasic cu avangardismul tehnologiei moderne

De cât timp aduce Ukrainian Classical Ballet arta în dansului în faţa publicului?

În 2017, au avut loc primele spectacole și turnee ale companiei nou înființate. Acesta a fost începutul unei călătorii care a continuat să crească de atunci.

Interesant este că în acest sezon vom sărbători cea de-a 10-a aniversare și ne propunem, de asemenea, să atingem o altă etapă importantă – 1.000 de spectacole în întreaga lume.

Câte producții aveţi în prezent în repertoriul Ukrainian Classical Ballet?

Astăzi avem peste 10 producții, de la marile clasice ale tradiției baletului, precum „Lacul lebedelor”, „Spărgătorul de nuci” și „Giselle”, până la lucrări neoclasice precum „Carmen”, bazate pe coregrafia lui Alberto Alonso.

De asemenea, interpretăm lucrări ale unora dintre cei mai importanți coregrafi ai timpului nostru, inclusiv „Marele Gatsby”, coregrafiat de Dwight Rhoden, și „Radio și Julieta”, coregrafiat de Edward Clug — care, întâmplător, este de origine românească.

„Spărgătorul de nuci” şi „Lacul lebedelor”, la Sala Palatului, două producţii spectaculoase care îmbină baletul clasic cu avangardismul tehnologiei moderne

Lucrările lui Clug au devenit deja parte a canonului internațional al baletului și sunt interpretate pe scene de top și incluse în repertoriul unora dintre cele mai prestigioase teatre din lume.

Pentru mine, această combinație de moștenire clasică, limbaj neoclasic și coregrafie contemporană este foarte importantă. Ne permite să oferim publicului o perspectivă mai largă asupra baletului și să arătăm că această formă de artă poate vorbi în multe limbi diferite.

Propria mea experiență ca dansator a avut o influență majoră asupra repertoriului UCB. Am lucrat extensiv atât în balet clasic, cât și în balet contemporan și nu mi-am dorit niciodată să limitez compania la un singur limbaj artistic. Acesta este motivul pentru care repertoriul nostru a devenit atât de vast și, în multe privințe, destul de diferit de cel al concurenților noștri.

„Spărgătorul de nuci” şi „Lacul lebedelor”, la Sala Palatului, două producţii spectaculoase care îmbină baletul clasic cu avangardismul tehnologiei moderne

Care sunt pilonii viziunii dumneavoastră artistice, viziunea care reprezintă compania Ukrainian Classical Ballet?

Dacă ar fi să mă exprim foarte pe scurt, aș spune deschidere și dorința de a explora și îmbrățișa idei noi.

Privim arta noastră dintr-o perspectivă diferită. Desigur, respectăm și păstrăm principiile și tradițiile fundamentale ale baletului clasic, dar nu ne este teamă să integrăm în ele abordări, tehnologii și soluții artistice contemporane.

Nu vedem tradiția și inovația ca fiind opuse. Pentru noi, ele pot exista împreună și chiar se pot consolida reciproc.

Această combinație ne permite să creăm producții distinctive și să oferim publicului o perspectivă proaspătă asupra poveștilor și operelor care pot părea familiare și bine cunoscute. Credem că baletul clasic este o formă de artă vie – una care poate evolua și se poate adresa unui public contemporan, rămânând în același timp fidelă rădăcinilor sale.

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