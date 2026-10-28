Gina Pistol, despre provocările noului proiect imobiliar al familiei: „Dacă mă apucam doar de una, nu o mai făceam pe cealaltă”. Ea și Smiley își construiesc două case simultan

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Gina Pistol și Smiley trec printr-o perioadă plină de provocări și proiecte intense pe plan personal. Cei doi au luat decizia de a construi simultan două case, dintre care una este situată la munte.

Deși ideea inițială părea una entuziasmantă și simplu de pus în practică, prezentatoarea TV recunoaște că realitatea din teren este mult mai complexă și solicitantă decât și-ar fi imaginat vreodată.

Întâlnirile cu arhitectul și birocrația de la începutul drumului

Planurile pentru cele două locuințe au început să prindă contur după prima întâlnire oficială cu arhitecta cuplului, etapă în care au fost schițate dorințele și preferințele lor. Cu toate acestea, Gina Pistol a realizat rapid că alegerea unui design potrivit este doar o mică parte dintr-un proces anevoios, care implică un volum uriaș de muncă administrative și căutări nesfârșite.

„E destul de greu. Bine că m-am apucat de amândouă, adică: ne-am întâlnit cu arhitecta noastră ca să ne schițeze cam cum am vrea să arate casele, dar e mult de muncă. Ai de alergat cu actele, până îți găsești echipa cu care să ridici casele… e ceva” – a spus Gina Pistol pentru wowbiz.ro.

O decizie luată din impuls, dar care s-a dovedit salvatoare

Cu sinceritate și umor, vedeta a mărturisit că s-a aruncat în această aventură fără să cântărească de la început toate dificultățile pe care le presupune șantierul. Gina consideră însă că faptul că au pornit ambele construcții în același timp a fost o întâmplare norocoasă, deoarece experiența unei singure case i-ar fi tăiat din entuziasm:

„Cred că dacă mă apucam doar de una nu o mai făceam și pe cealaltă, dar inconștientă, am zis hai că le facem pe amândouă.”

Pornite simultan, cele două șantiere ocupă acum o mare parte din timpul și energia celor doi parteneri. Gina Pistol privește întreaga situație cu un amestec de uimire și amuzament, fiind conștientă că, dacă ar fi cunoscut de la început fiecare etapă și fiecare obstacol, ar fi fost probabil mult mai precaută înainte de a face acest pas major.

Foto – Facebook / Instagram

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