Sorin Grindeanu, anunț despre Pilonul II de pensii! Ce se întâmplă cu banii românilor

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a oferit clarificări ferme cu privire la viitorul Pilonului II de pensii, în urma speculațiilor apărute recent în spațiul public. Liderul social-democrat dă asigurări că nu se pun în discuție modificări ale sistemului de pensii private în perioada imediat următoare și că o eventuală desființare a acestuia este complet exclusă.

Măsurile de protejare a economiilor populației rămân o prioritate pe agenda politică, mai ales în contextul în care dezbaterile privind sustenabilitatea pe termen lung a sistemului național de pensii generează adesea îngrijorări majore în rândul populației active.

Pilonul II de pensii nu se află pe agenda PSD

Întrebat direct într-o conferință de presă dacă poate garanta că nu se va interveni asupra Pilonului II, Sorin Grindeanu a subliniat că nu au existat dezbateri în partid pe această temă. El a transmis un mesaj ferm de stabilitate pentru milioanele de români care contribuie la acest sistem.

Într-un climat economic marcat de numeroase provocări, liderul social-democrat a insistat pe ideea că prioritățile guvernamentale și politice ale formațiunii sale sunt complet diferite în acest moment, infirmând categoric existența vreunui proiect sau a vreunei inițiative legislative care să vizeze naționalizarea sau diminuarea fondurilor acumulate de cetățeni.

„Nu e rolul meu să dau astfel de precizări. Cine s-a gândit la Pilonul II? A fost o discuție? Eu n-am văzut. E un subiect care nu e pe agenda PSD. Vă asigur că nu vor fi schimbări în perioada următoare la Pilonul II” – a spus Grindeanu potrivit Observator.

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Cum explică Sorin Grindeanu afirmațiile dure făcute de Olguța Vasilescu

Declarațiile liderului PSD vin în contextul în care primărița Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, a criticat dur sistemul de pensii private, susținând că Pilonul II reprezintă „o mare țeapă” și că cetățenii vor fi dezamăgiți când vor încasa banii. Grindeanu a precizat că nu avea cunoștință despre aceste afirmații și s-a poziționat împotriva oricărei modificări drastice.

Tensiunile și opiniile divergente exprimate de diferiți lideri din cadrul formațiunii politice au fost astfel nuanțate de președintele PSD, care a ținut să nuanțeze că simplele păreri personale sau posibilele teme de dezbatere lansate în spațiul public nu trebuie confundate cu o decizie oficială de partid sau cu un plan de reformă radicală.

„De la anumite reglaje până la dispariția Pilonului II e cale lungă. Probabil aceste lucruri au fost prezentate de Olguța Vasilescu, ca posibil să vină pe agenda publică, nu ca soluții. Nu sunt un adept al schimbărilor la Pilonul II. Eu am dat o posibilă explicație la ce a declarat Olguța Vasilescu.”

Foto – Hepta

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