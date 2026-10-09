Sorin Grindeanu anunță că PSD vrea refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR. Partidul este pregătit să își asume guvernarea

Conform lui Sorin Grindeanu, discutai privind viitorul țării trebuie să includă și planuri de după învestirea unui nou Guvern, dar și capacitatea de a lua decizii și de a le duce până la capăt.
„România ar fi putut avea deja un Guvern cu puteri depline, capabil să schimbe direcţia economică a ţării, dacă refacerea unei majorităţi stabile ar fi fost pusă înaintea calculelor politice şi electorale. Au trecut cinci luni de blocaj şi suntem din nou în faţa aceleiaşi alegeri: punem pe primul loc oamenii, economia şi interesul României sau se caută în continuare formule politice care rezolvă doar problema învestirii unui Guvern?”, a scris preşedintele PSD pe Facebook.
El a mai spus că PSD susține refacerea unei majorități stabile alături de PNL și UDMR.
„Totul pe baza unui program care să ofere României şansa de a-şi redresa parcursul economic, de a proteja puterea de cumpărare a românilor, de a stimula masiv investiţiile pentru crearea locurilor de muncă”, adaugă liderul PSD.
Ce spune despre condițiile impuse viitorului premier
Sorin Grindeanu a afirmat că PSD vrea să discute dincolo de numărul de voturi necesare pentru instalarea unui Guvern și că este important să existe un program care să ofere României șansa de a își redresa parcursul economic.
„Trebuie să vorbim şi despre ceea ce se întâmplă după învestire, despre capacitatea de a lua decizii şi de a le duce până la capăt. Atunci când aproape 90% dintre români au spus că ţara merge într-o direcţie greşită, toate partidele care au primit votul lor pentru a-i reprezenta în Parlament au datoria să ţină cont de acest semnal şi să răspundă prin decizii concrete, nu doar prin declaraţii politice”, a menționat Sorin Grindeanu.
El a declarat cu o zi în urmă cu nu vrea un guvern minoritar PSD, pentru că o astfel de mișcare ar duce partidul „într-o zonă vulnerabilă”.
„Da, pentru că acel guvern minoritar PSD înseamnă, de fapt, poziţionarea PSD într-o zonă vulnerabilă, într-o zonă în care… Dar fac eu o ofertă inversă: PSD votează un guvern minoritar PNL-UDMR. Haideţi! Eu sunt convins că nu vor face lucrul ăsta (să accepte liberalii un guvern minoritar – n.r.). De aceea vă şi spuneam că toate aceste şmecherii trebuie date la o parte, dacă vrem să găsim un viitor. Pentru că le găsesc ca să fie şmecherii politice într-o perioadă dificilă”, a afirmat Sorin Grindeanu, într-un interviu difuzat, joi seară, de Antena 3.