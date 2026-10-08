PSD, decizie finală privind premierul desemnat, Luca Niculescu. Ce condiții pune partidul ca să voteze noul Cabinet

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Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democrații ar putea susține Guvernul premierului desemnat, Luca Niculescu, însă dacă sunt îndeplinite două condiții. Iată care sunt acestea.

PSD, decizie cu privire la votul pentru guvernul lui Luca Niculescu

Social-democrații ar putea să voteze pentru Guvernul propus de Luca Niculescu, dar asta doar dacă sunt îndeplinite două condiții. Prima ar fi ca programul de guvernare să cuprindă și ideile PSD, iar Sorin Grindeanu spune că Luca Niculescu l-a asigurat că propunerile social-democraților „se vor oglindi în programul său de guvernare”.



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„Domnul Niculescu, domnul prim-ministru desemnat, ne-a dat asigurări că idei esențiale din programul PSD se vor oglindi în programul său de guvernare. Așteptăm coagularea acestui program de guvernare, să vedem până la urmă soluțiile pentru oameni și soluțiile pentru economie. Ne-am arătat disponibilitatea și i-am transmis domnului Niculescu disponibilitatea noastră, ca parte din colegii care au lucrat la programul de guvernare să fie parte activă în zilele următoare într-un dialog continuu, până la definitivarea acestui program. Asta ar fi prima componentă”, a declarat Grindeanu.

A doua condiție pentru ca PSD să susțină cabinetul premierului desemnat este cea referitoare la existența unei „majorități asumate” în Parlament.

A doua condiție impusă de PSD

Sorin Grindeanu spune că vrea ca PNL și UDMR să susțină clar în Parlament viitorul Guvern, chiar și fără ca PSD să aibă funcții în viitorul Executiv.

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„Cea de-a doua este cea legată de componenta de partea politică, și anume, din start i-am spus primului ministru desemnat că ne dorim o majoritate asumată și că nu ne interesează funcțiile. De aceea, fac un apel în special la PNL și UDMR, să dea dovadă de maturitate politică, să pună umărul la construirea unei majorități transparente, dacă se dorește participarea PSD la guvernare sau la acest demers comun.

Dacă nu, ne vom găsi în acest proiect pentru economie și nu pe care l-am anunțat pe scurt și nu vom avea o asumare clară de către celelalte partide, Partidul Social Democrat nu va ezita să spună nu acestui demers politic. În mod normal, PSD ar fi trebuit să primească mandatul pentru a forma o majoritate care să investească un guvern și am fi putut construi o majoritate, dacă vreți, și în jurul ideii de schimbare, pentru că 80% dintre români ne cer această schimbare, iar parlamentarii, până la urmă, nu pot ignora această cerere”.

Foto: Hepta

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