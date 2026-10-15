Cristian Tudor Popescu, analiză acidă despre „Guvernul PSDan”: „Ce ne facem fără Bolojan dușman?”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu lansează un atac dur la adresa actualei configurații politice și a modului în care a fost format noul executiv condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Într-o analiză publicată în mediul online, gazetarul taxează dur alianța dintre Cotroceni și social-democrați, pe care o numește sugestiv „Guvernul PSDan”.

Cristian Tudor Popescu, despre „noul” guvern și pierderea adversarului comun

Cristian Tudor Popescu (CTP) susține că actuala formulă politică nu aduce nicio schimbare reală și că absența lui Ilie Bolojan ca țintă politică va lăsa puterea fără scuze în fața electoratului.

„Ce ne facem fără Bolojan dușman? Noul guvern nu e nou deloc. Din vara trecută, președintele Dan guvernează cu PSD. Și aveau un dușman comun: Bolojan. Acum nu-l mai au, ceea ce e un dezavantaj major, tot ce fac li se pune în cârcă”, a scris gazetarul pe pagina sa de Facebook.

În privința modului în care PSD a preluat conducerea executivului, gazetarul folosește o metaforă din sfera administrației publice și a actelor de corupție.

„Dacă am considera alegerile anticipate o licitație publică, legală, PSD știe bine că n-o poate câștiga. Și atunci, i-a cerut președintelui Dan să-i dea guvernul prin atribuire directă, procedeu popular în administrație pentru șpagă și trafic de influență”, a subliniat Cristian Tudor Popescu.

Citește și: Nicușor Dan a anunțat că va dizolva Parlamentul dacă liderii de partide nu vor ajunge la o înțelegere privind guvernarea până joi

Citește și: Sorin Grindeanu, reacție după demisia ambasadoarei Kimberly Guilfoyle. „Şi dacă îmi spunea doamna ambasador – nu-l schimbaţi pe Bolojan – tot o făceam!” Ce s-a întâmplat la întâlnirea de la București

CTP, sceptic față de linia prooccidentală

Nici promisiunile oficiale privind menținerea parcursului proeuropean nu îl conving pe gazetar. CTP își exprimă scepticismul în privința capacității noului cabinet de a păstra linia reformatoare promisă atât de premierul desemnat Luca Niculescu, cât și de șeful statului, arătând spre figurile controversate menținute sau aduse în cabinet.

„Sunt curios cum va menține acest guvern linia reformatoare, prooccidentală, așa cum ne asigură atât premierul Luca Niculescu, cât și președintele Dan. De notat că la Economie este făptura de coșmar Zamfir, iar la Interne și vicepremier, Marian Neacșu, emblema hâdă a PSD încă din anii `80. Deci, cel puțin, e asigurată gestionarea eventualilor protestatari în stil 10 august și mai rău. În rest, tot Florin Barbu la Agricultură, Marinescu la Justiție și, raza de speranță a hoților oprimați, Natalia Intotero, la Păduri, Ape și Aer”, a continuat Cristian Tudor Popescu în postarea sa.

Citește și: Sorin Grindeanu, atac la adresa Dianei Buzoianu, după neregulile descoperite de ministra Mediului la ANM: „Face pe polițista, caută sutiene și lenjerie”

Citește și: Rareș Bogdan vrea să fie ministru în Guvernul lui Luca Niculescu: „Eu sunt unul dintre cei care vreau să guvernăm România”

Cristian Tudor Popescu, despre calculele politice și majoritatea din Parlament

Pe lângă componența executivului, analiza pune accent pe instabilitatea parlamentară a noului cabinet. CTP reamintește că USR refuză să voteze Guvernul Niculescu, PNL condiționează susținerea de un acord separat, iar AUR se opune total. Această distribuție a voturilor poate genera oricând o majoritate de blocaj.

„Să nu uităm însă că USR nu votează guvernul Niculescu, iar PNL vrea un acord separat cu noul premier. Prin urmare, pot oricând să voteze împotriva lui. AUR nu votează nici el acest guvern. Ceea ce poate duce oricând la o majoritate de vot împotrivă. Dar astea sunt calcule politice…”, a precizat Cristian Tudor Popescu.

În încheiere, CTP mută atenția de la culisele politice la impactul direct asupra populației: „Întrebarea este: le va fi mai bine românilor cu Guvernul PSDan decât cu Bolojan? Dumneavoastră ce spuneți?”

Sursă foto: Hepta

Urmărește-ne pe Google News