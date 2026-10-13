Rareș Bogdan vrea să fie ministru în Guvernul lui Luca Niculescu: „Eu sunt unul dintre cei care vreau să guvernăm România”

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Rareș Bogdan, liberalul care susține guvernarea alături de PSD, a afirmat că își dorește să fie ministru în Guvernul lui Luca Niculescu. Mai mult, acesta a precizat că mai multe nume din PNL va susține noul Executiv.

Rareș Bogdan vrea să guverneze cu Luca Niculescu

Rareș Bogdan a declarat că ar fi dispus să renunțe la mandatul din Parlamentul European pentru a guverna alături de Luca Niculescu. Într-o declarație la Antena3 CNN, acesta a precizat că o eventuală cădere la vot a guvernului ar declanșa o presiune politică pentru alegeri anticipate.

„Sunt unul dintre cei care aş putea să stau deoparte foarte bine, dar nu pur şi simplu refuz asta. Eu cred foarte mult în România. Sunt unul dintre cei care văd oportunităţi uriaşe pentru România şi văd blocaje la tot pasul, blocaje absurde puse de clasa politică. Eu sunt unul dintre cei care vreau să guvernăm România”, a spus liberalul.

Întrebat dacă ar renunța la mandatul din Parlamentul European, Rareș Bogdan a răspuns: „Nu m-aș gândi niciodată la confortul personal, versus ce ar trebui să facem cu țara. (…) Oamenii de afaceri nu mai pot, întreprinzătorii nu mai pot, pensionarii sunt disperaţi, iar cei care se gândesc la viitorul copiilor lor se gândesc că preţurile au explodat”.

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Liberalul vrea ca România să fie guvernată de o componentă de dreapta

În același timp, Rareș Bogdan a subliniat faptul că își dorește ca România să fie guvernată de o componentă de dreapta autentică.

„România trebuie să fie guvernată și trebuie să fie guvernată de o componentă de dreapta, dreapta autentică, pe valori conservatoare”, a declarat acesta.

De asemenea, el a menționat că peste 20 de liberali sunt pregătiți să voteze guvernul lui Luca Niculescu.

„Noi suntem astăzi, vineri ne-am văzut, suntem 25 și mai sunt 3-4 oameni care încearcă, s-au trezit. E posibil să ajungem la 27-28”, a declarat europarlamentarul PNL.

„Eu cred că vor vota toți cei din PNL. Eu sper că toți cei de acolo să înțeleagă că România are nevoie de PNL. Eu sper ca PNL-ul să fie parte a acestui viitor guvern, dacă are responsabilitate și se gândește la cetățeanul român și la companiile românești”, a mai spus Rareș Bogdan.

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Rareș Bogan, despre alegerile anticipate

Rareș Bogdan a vorbit și despre posibilitatea dizolvării Parlamentului și organizarea alegerilor anticipate. Acesta susține că acestea nu ar putea fi organizate mai devreme de 20 februarie – 15 martie.

„Vă spun ceva şi s-ar putea să şochez, nu cred că mai putem avea o altă nominalizare şi vă spun şi de ce. În momentul în care ar cădea Guvernul Luca Niculescu, cred că preşedintele va fi forţat, pe de-o parte, de USR, PNL, parţial UDMR şi AUR, care vor forţa alegerile anticipate. Se va crea o masă de presiune, aparent imposibilă, dar care va cere anticipate. Asta nu înseamnă că calculele pe care le fac Motreanu şi ceilalţi în cancelariile din Modrogan vor fi cele la care se aşteaptă. Nu”, a mai afirmat Rareş Bogdan.

Sursă foto: Hepta

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