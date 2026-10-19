George Simion refuză să voteze guvernul Luca Niculescu: „Nu ne dezicem de principiile noastre sau de Călin Georgescu”

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George Simion, liderul AUR, a anunțat pe 19 octombrie 2026 că partidul său va respinge categoric guvernul Luca Niculescu. El acuză o campanie mediatică împotriva sa și susține că românii vor sancționa politicienii tradiționali la următoarele alegeri.

George Simion refuză să voteze guvernul Luca Niculescu

George Simion își reafirmă poziția fermă împotriva noului guvern condus de Luca Niculescu. Liderul AUR transmite un mesaj clar: partidul său nu va face compromisuri. Într-o perioadă marcată de incertitudine politică, Simion atrage atenția asupra riscului de trădări în Parlament și își reafirmă sprijinul față de Călin Georgescu.

„Chiar dacă toţi vor trăda şi vor vota acest guvern, noi tot nu îl votăm! Şi, pentru cei care încă nu au înţeles după atâtea săptămâni de isterie televizată: nu ne dezicem de principiile noastre, de crezul nostru politic sau de Călin Georgescu”, a declarat George Simion pe Facebook.

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Liderul AUR susține că există o campanie de denigrare a imaginii sale

În cadrul aceleiași postări din mediul online, George Simion susține că în spațiul public există o campanie de denigrare a imaginii sale, iar televiziunile încearcă să îl transforme într-un inamic public.

„Dacă deschizi televizorul, ai impresia că cea mai mare problemă a României nu mai sunt taxele, datoria, fabricile care se închid, preţurile sau faptul că politicienii care au adus ţara aici vor din nou la guvernare. Nu. Marele pericol al României sunt eu. George Simion dimineaţa, George Simion la prânz, George Simion seara”, a mai spus liderul AUR.

În același timp, George Simion este de părere că, atunci când vor fi organizate alegeri, românii vor sancționa prin vot politicienii care au condus România în ultimele decenii.

„Nu vor începe să iubească PSD, PNL sau USR pentru că un patron de televiziune, un fost coleg ieşit din AUR sau un politician aflat la putere le spune cine este duşmanul zilei”, a subliniat el.

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Miniștrii guvernului Luca Niculescu, audiați

În cursul zilei de astăzi, miniștri din cadrul Guvernului propus de Luca Niculescu vor fi audiați. Membrii noului Executiv se prezintă în fața comisiilor parlamentare de specialitate pentru ultima etapă oficială înaintea votului de învestitură din plen, programat pentru 20 octombrie.

Luni, sunt chemaţi la audieri, în intervalul 12:00 – 20:00, miniştrii propuşi la Agricultură – Florin Barbu, Dezvoltare – Marcel Alexandru Stoica, Energie – Dumitru Chisăliţă, Apărare – Radu Oprea, Economie – Daniel Zamfir, Digitalizare – Bogdan Dumitru, Finanţe – Alexandru Nazare, Educaţie – Sorin Costreie, Învăţământ preuniversitar – Sorin Gabriel Ionescu, Afaceri Interne – Marian Neacşu, Transporturi – Ştefan Ovidiu Popa, Mediu – Natalia Intotero şi Cultură – Ioana Ciocan.

Sursă foto: Hepta

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