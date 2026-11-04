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Guvernul prelungește sprijinul pentru facturile la energie electrică. Anunțul făcut de premierul Luca Niculescu

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Vești bune pentru românii care abia mai fac față cheltuielilor zilnice. În prag de iarnă, autoritățile aduc în atenție măsuri concrete de sprijin pentru plata facturilor la energie electrică. Premierul Luca Niculescu a confirmat public decizia de a continua sprijinul financiar dedicat consumatorilor vulnerabili, un ajutor vital într-o perioadă în care presiunea pe bugetele gospodăriilor este din ce în ce mai mare.

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Schema de sprijin destinată celor cu venituri mici va rămâne în picioare, respectând angajamentele asumate prin Programul de Guvernare. În prezent, reprezentanții Executivului analizează variantele optime pentru a extinde sau chiar pentru a majora acest ajutor.

Aflându-se la TVR, premierul a vorbit deschis despre planurile echipei sale guvernamentale: „Dacă este vorba despre energie electrică, acolo există un mecanism de vouchere pe care îl vom prelungi pentru persoanele cele mai vulnerabile. Acum suntem pe cale să discutăm, să vedem cât de mult ne putem duce cu aceste vouchere. Și avem discuţii în fiecare zi atât cu ministrul Energiei, cât şi cu ministrul Finanţelor”.

Deși ajutorul actual este de 50 de lei pe lună, reprezentanții din domeniu fac presiuni pentru o creștere a acestei sume. Observatorul Român al Sărăciei Energetice a solicitat o majorare consistentă, având în vedere estimările conform cărora facturile la electricitate ar putea înregistra o creștere de până la 20% în lunile reci care urmează.

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Pe lângă continuarea voucherelor, un alt aspect crucial urmărit de populație este siguranța aprovizionării cu resurse energetice. Din acest punct de vedere, mesajul venit de la vârful Guvernului este unul liniștitor, stocurile naționale fiind la un nivel optim.

Referitor la rezervele naționale, Luca Niculescu a garantat că stocurile de gaz sunt aproape de capacitatea maximă: „Sper că avem veşti bune în curând în ceea ce priveşte centrala de la Mintia, centrala de la Cernavodă, sper ca în următoarele zile iar să avem veşti bune. În ceea ce priveşte securitatea aprovizionării cu energie şi cu gaz în această iarnă, nu aş avea emoţii prea mari”.

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Sistemul actual de sprijin are deja o istorie recentă, fiind pus în aplicare încă din vara anului trecut de fostul Guvern condus de Ilie Bolojan. Mecanismul a fost aprobat pe 27 iunie 2025 și a intrat în vigoare la 1 iulie 2025, oferind o plasă de siguranță imediat după momentul în care plafonarea prețurilor la energia electrică a încetat.

La lansarea proiectului, reprezentanții Ministerului Muncii explicau exact modul de funcționare: „Ajutorul se acordă sub forma unui tichet electronic, care poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, prin intermediul Poștei Române, fără comisioane sau costuri suplimentare aplicate beneficiarilor”. Până în luna august 2026, aproximativ 720.000 de persoane vulnerabile au beneficiat de aceste vouchere lunare.

Surpriza cea mare vine însă din noul Program de Guvernare 2026-2028. Dacă în acest moment sunt eligibile doar persoanele singure cu venituri sub 1.940 lei și familiile cu venituri de maximum 1.784 lei per membru, noul plan schimbă complet regulile jocului. Pragul de venit net ar urma să fie urcat semnificativ, până la 3.500 lei pe lună pentru o persoană. Mai mult decât atât, verificarea se va face automat, iar scăderea va apărea direct pe factură, ceea ce va extinde sprijinul la un număr record de peste 3,7 milioane de români la electricitate și 1,7 milioane la gaze.

Foto – Hepta

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