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Luca Niculescu cere votul de încredere Parlamentului, după ce miniștrii propuși au obținut aviz favorabil

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Oana Savin
.  Actualizat 20.10.2026, 15:29
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Luca Niculescu cere astăzi, 20 octombrie 2026, votul de încredere al Parlamentului, pentru formarea unui nou Guvern. Este a patra încercare de a forma un Executiv după demiterea Guvernului Ilie Bolojan din luna mai a acestui an, iar susținătorii nominalizării sunt optimiști că dispun de voturile necesare pentru a trece noul Cabinet.

Update 15:11: Kelemen Hunor a anunțat că partidul său va vota Guvernul Luca Niculescu.

„Nu scăpăm de criza economică, cea socială bate la ușă. Polarizarea societății este vizibilă, iar criza combustibililor ne afectează pe fiecare. Oamenii așteaptă soluții. UDMR a semnat un acord politic din responsabilitate pentru a oferi un sprijin Guvernului și protecție comunității noastre. Dialogul va fi necesar pe fiecare proiecte de lege, pe fiecare ordonanță. Cei care vom părăsi azi Executivul și vom intra în opoziție, dar oferind sprijin punctual Guvernului avem o responsabilitate uriașă. Trebuie să fim o alternativă bazată pe înțelegere, nu pe ură, nu pe un radicalism vecin cu violența și cu haosul. Este ultima șansă pentru o Românie democratică în care fiecare român să poată spera că ziua de mâine va fi una mai bună”, a precizat Kelemen Hunor.

Update 15:06: Radu Miruță, liderul USR a urcat la tribună și a atacat PSD-ul, în frunte cu liderul partidului, Sorin Grindeanu.

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„Problema acestui guvern nu este numele premierului, ci pesedizarea instituțiilor statului. Ați avut din 90 până azi, 18 participări în guverne și 11 premieri, iar lucrurile vorbesc de la sine: 5 milioane de români plecați, fabrici transformate în ruină. Un PSD cu un lider care zboară cu avioane private de la cei care au luat bani de la români nu poate fi un PSD care poate pretinde că are soluții”, a afirmat Radu Miruță.

„Noi, la USR, am arătat că se poate. Am adus la viață cinci fabrici, am realizat cel mai mare program de înzestrare al armatei, 7.000 de militari noi au venit. Statul poate fi administrat și pentru că poate fi administrat fără să fi proprietatea unui partid”, a subliniat liderul USR.

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„Pentru că v-am ridicat ștacheta prea sus pentru nivelul și preocupările PSD, unde vocabularul dumneavoastră este simplu: șpagă, pilă și cât se poate de multe aranjamente. USR nu va vota acest guvern”, a încheiat Radu Miruță.

Update: 15:04: Liderul PNL Ilie Bolojan a anunțat că partidul său va intra la opoziție, nu însă înainte de a preciza că nu are încredere în Guvernul lui Luca Niculescu, care este compus în marea sa majoritate, din miniștri PSD.

„PSD a avut soluții minunate cât răspunderea era la altcineva. Văd că în program se regăsesc lucruri pentru care eram demonizați, precum vânzarea unor pachete minoritare la companiile de stat”, a mai spus Ilie Bolojan.

Update 15:01: Ilie Bolojan a susținut un discurs în Plenul Parlamentului în care a precizat că PNL acordă un vot de necesitate Guvernului Luca Niculescu. În plus, premierul interimar a precizat că nu acordă acest vot pentru că este amenințat, cum a susținut George Simion, ci pentru că dorește ca economia României să fie redresată.

„Au trecut peste cinci luni de când PSD și AUR au demis iresponsabil un guvern care lupta din greu să redreseze România. De atunci, guvernul interimar, cu mijloacele pe care le-a avut la dispoziție, a luptat să țină România pe linia de plutire. În acest timp, cei care au doborât guvernul nu au reușit să ofere nici o soluție viabilă”, a spus Ilie Bolojan.

„Când îl auzi pe domnul Grindeanu, îți dai seama ce greu îți este. Dar cu ce preț pentru țară? Când serviciile de bază riscă să nu mai poată funcționa sau când camerele de gardă nu vor mai putea prelua pacienții și urgențele pentru că nu vor avea cu ce să le rezolve, atunci oamenii vor suferi și sigur, nimeni nu va răspunde de asta. Așa ceva nu trebuie să se întâmple.Și de aceea, PNL va da astăzi un vot de necesitate, un vot pentru încheierea acestei crize. Nu intrăm la guvernare, nu negociem funcții, nu pretindem în schimb decât menținerea direcției României”, a declarat liderul PNL.

„Și nu suntem șantajați ca să fie clar pentru toată lumea. PNL nu va împinge România spre colaps doar pentru a demonstra că unii au greșit. Oamenii nu trebuie să sufere pentru iresponsabilitatea unor lideri politici. Dar România trebuie să continue drumul corect început. Guvernul țării, oricare ar fi el, trebuie să lucreze pentru un stat mai eficient, să țină cheltuielile sub control, să impună reguli egale pentru toți și să promoveze investițiile”, a continuat Ilie Bolojan.

Update 14:58: Liderul AUR George Simion a afirmat la tribună că Ilie Bolojan a fost șantajat pentru ca PNL să acorde votul Guvernului Luca Niculescu.

Update: 14:40: Sorin Grindeanu, liderul PSD, a susținut primul discurs al zilei, care a început afirmând că are o veste bună: „Guvernul Bolojan pleacă”.

„Dar factura guvernării sale rămâne pe masa românilor, iar astăzi trebuie să decidem dacă lăsăm țara blocată în criză și haosul de dreapta sau ne asumăm să o scoatem de acolo. Timp de șase luni, PNL și USR s-au luptat pentru putere în timp ce bolnavii s-au luptat pentru viață fără tratamente”, a mai spus el.

„România are nevoie de o schimbare de direcție. Dar să fie clar: Nu vom administra eșecul lui Ilie Bolojan și al dreptei! Îl vom expune public, din prima zi. Acesta este angajamentul meu în fața românilor!
Doamnelor și domnilor de la USR. Doamnelor și domnilor de la USR, ați venit la guvernare cu discursuri despre reformă, despre competență, despre integritate. Plecați de la putere cu un lider condamnat, un salvator sub braț și cu agenda publică ocupată de ură și istericale. Da, atât de jos ați adus nivelul. Ați plecat de la zero și la zero ați rămas”, a spus Sorin Grindeanu.

Update 14:35: Luca Niculescu a vorbit și despre rectificarea bugetară, spunând că, „începând de mâine intrăm direct în urgențe, dacă primim votul de învestitură”.

„Rectificare bugetară fără creșterea deficitului, adoptarea bugetului pe anul viitor, siguranța energetică pe perioada iernii și închiderea fără pierderi a PNRR. Sunt urgențe reale pe care le cunoașteți foarte bine dumneavoastră, dar evident că nu putem guverna de la o urgență la alta. Trebuie să pregătim economia României pentru viitor, dincolo de urgențele prezentului. Și pentru asta, un lucru simplu, banii trebuie să ajungă acolo unde este nevoie. Și încep cu banii, pentru că fără bani nu se construiesc nici spitale, nici drumuri, nici școli. Astăzi, ca să dau o cifră, aproape 1 RON din 10 pe care îi încasează statul pleacă către plata dobânzilor. Iar cea mai bună cale de a ieși din această capcană e creșterea economică. Mai multe investiții, mai multe firme care produc în România, mai mulți oameni care muncesc”, a spus premierul desemnat.

„Vom elimina suprapunerile de competențe printr-un audit al instituțiilor centrale în primele luni, vom moderniza ANAF, Vama pe criterii de performanță, vom susține asocierea și comasarea voluntară a comunelor mici, vom simplifica procedurile și vom dezvolta servicii digitale accesibile, vom lansa portofelul național de identitate digitală și vom mai face demersuri în acest sens al digitalizării”, a subliniat Luca Niculescu.

Update: 14:29: Luca Niculescu și-a prezentat programul de guvernare, susținând că își dorește să aducă mai mulți bani în România.

„Le spun românilor ce fel de guvern va fi acesta. Va fi un guvern care aduce bani și investiții în țară. Va fi un guvern care creează locuri de muncă. Va fi un guvern care va contribui la consolidarea Europei și care îi va apăra pe români. Și pentru aceasta avem nevoie înainte de toate de o înțelegere corectă a situației în care ne aflăm, pentru că România nu traversează doar o criză bugetară, traversează o criză a modelului său de dezvoltare. Este un model care cu siguranță că a produs rezultate importante în trecut”, a spus Luca Niculescu.

„România a recuperat o parte importantă din decalajele care o separau de economiile europene dezvoltate. România a atras investiții, sigur că am cunoscut o îmbunătățire a nivelului de trai, dar care nu e valabilă pentru toată lumea și nu în toate locurile, dar evident ar fi nedrept să ignorăm aceste realizări (…)”, a continuat el.

„Nu putem promite recuperarea imediată a pierderilor acumulate, dar avem obligația să-i protejăm pe cei mai vulnerabili și să construim condițiile prin care să fie refăcute veniturile reale. Pensiile vor fi indexate începând cu 2027 în limitele traiectoriei deficitului. Pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse, gospodăriile afectate de costul energiei vor beneficia de un sprijin țintit”, a mai spus Luca Niculescu.

Luca Niculescu cere votul de încredere al Parlamentului

Astăzi, la ora 14.00, plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului s-a întrunit pentru a dezbate programul de guvernare și lista noilor miniștri. Dimineața a fost rezervată audierii membrilor propuși în comisiile parlamentare, proces care a avut parte de momente previzibile. Cei mai mulți miniștri au primit avize favorabile și chiar laude din partea susținătorilor, în timp ce opoziția s-a limitat la o atitudine mai degrabă pasivă.

Premierul desemnat Luca Niculescu a refuzat să răspundă întrebărilor adresate de presă înaintea votului, declarând că „votul de învestire e un eveniment important pentru orice democrație!”.

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Cine sunt oamenii din echipa lui Luca Niculescu

Printre cei propuși în noul Cabinet se numără Florin Barbu la Agricultură și Marcel Alexandru Stoica la Dezvoltare, care au deschis seria audierilor. Discuțiile s-au concentrat pe gestionarea resurselor financiare, un subiect sensibil, dar extrem de important în actualul context economic.

Un alt nume remarcat este cel al lui Radu Oprea, propus de PSD pentru portofoliul Apărării. Acesta a fost întrebat despre acuzațiile de evaziune fiscală și spălare de bani, subiect investigat de Libertatea încă din 2016.

„Este ceva ce apare recurent de fiecare dată când sunt nominalizat pentru a ocupa o funcție în statul român… Și totuși, am continuat să rămân același om, același coleg în Parlamentul României, să nu renunț la semnătura de ordonator principal de credite în niciuna dintre calitățile oficiale pe care le-am avut”, a declarat Oprea, răspunzând criticilor.

Optimismul nu lipsește din tabăra susținătorilor noului Guvern. Radu Oprea a vorbit despre coeziunea echipei și despre leadership-ul lui Luca Niculescu.

„Luca Niculescu este un diplomat. Are această capacitate de a face ca lucrurile să funcționeze, cu diplomație, nu cu încrâncenare, nu cu discurs auster, ci cu a reda speranța românilor că putem să o ducem și mai bine”, a spus Oprea.

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Cum arată casa pe care Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au construit-o în Cluj. Ar fi investit trei milioane de euro și au ales doar materiale premium. Artista și soțul ei nu s-au uitat la bani: „Mobila este făcută toată la comandă”
Cum arată casa pe care Vlăduța Lupău și Adi Rus și-au construit-o în Cluj. Ar fi investit trei milioane de euro și au ales doar materiale premium. Artista și soțul ei nu s-au uitat la bani: „Mobila este făcută toată la comandă”
Cazul impresionant al femeii care suferea de gigantomastie. Cum a ajuns de la cupa F la cupa C. „Sânii imenși deveniseră o povară!”
Cazul impresionant al femeii care suferea de gigantomastie. Cum a ajuns de la cupa F la cupa C. „Sânii imenși deveniseră o povară!”
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: puțini o mai recunosc pe blondina care făcea furori cu formele apetisante
Cine își mai aduce aminte de dansatoarea Jasmine? Cum arată acum: puțini o mai recunosc pe blondina care făcea furori cu formele apetisante
Fostă concurentă la Survivor, suspectă de cancer! A suferit deja o operație de histerectomie: „Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie»”
Fostă concurentă la Survivor, suspectă de cancer! A suferit deja o operație de histerectomie: „Momentul critic și de panică pentru mine a fost acela când mi s-a zis cuvântul «biopsie»”
Libertatea
Vremea se schimbă în România spre finalul lunii. ANM a actualizat prognoza meteo pentru perioada 20 octombrie-16 noiembrie 2026
Vremea se schimbă în România spre finalul lunii. ANM a actualizat prognoza meteo pentru perioada 20 octombrie-16 noiembrie 2026
Alertă cu bombă la Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca. Elevii au fost trimiși acasă, polițiștii au făcut verificări
Alertă cu bombă la Liceul Teoretic „Báthory István” din Cluj-Napoca. Elevii au fost trimiși acasă, polițiștii au făcut verificări
Cutremur în România, luni, 19 octombrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul care s-a simțit și în București
Cutremur în România, luni, 19 octombrie 2026. Ce magnitudine a avut seismul care s-a simțit și în București
Ploi, rafale de până la 90 km/h, lapoviță și ninsori până luni noapte. ANM a emis avertizări de vreme severă în România
Ploi, rafale de până la 90 km/h, lapoviță și ninsori până luni noapte. ANM a emis avertizări de vreme severă în România
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