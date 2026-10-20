George Simion, anunț din Plenul Parlamentului: „A fost strâns Bolojan cu ușa, a fost amenințat”

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George Simion a anunțat, live, din Plenul Parlamentului, unde se află pentru a participa la votul de învestitură a Guvernului Luca Niculescu, că acest Executiv va trece și asta pentru că PNL îi va acorda votul său.

George Simion crede că Ilie Bolojan a fost amenințat

Liderul AUR a explicat că a aflat că Ilie Bolojan a fost constrâns să accepte acest nou guvern, fiind chiar amenințat. Astfel, premierul interimar, care este și liderul PNL, a precizat că Bolojan și-a convins colegii liberali să îl susțină pe Luca Niculescu și miniștrii PSD.

„Va trece. Noi așa avem informații, că a fost strâns Bolojan cu ușa, a fost amenințat. O să-l și întreb în discurs cu ce a fost amenințat. Noi nu votăm așa ceva”, le-a spus liderul AUR celor care îl urmăresc pe Facebook.

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Liderul AUR i s-a adresat direct lui Ilie Bolojan

După ce a urcat la tribună, George Simion l-a întrebat direct pe Ilie Bolojan cu ce este amenințat de a acceptat că voteze Guvernul Luca Niculescu.

„Nu cred că este vreo surpriză și nu trebuie să menținem suspansul. Știți foarte bine câte voturi o să primiți din partea AUR pentru acest nou guvern marionetă. Același număr cât ați primit și pentru cele anterioare: Zero”, a spus George Simion.

„Noi nu suntem trădători cum sunt alții care comentează, dar nu prea se prezintă. Fac un apel către toți parlamentarii cu coloană vertebrală. Sunt câțiva și pe la liberali și o să conteze foarte mult fiecare cum votează. Nu vă murdăriți și nu votați acest guvern. Nu va face decât să continue sărăcirea populației. Rămâneți loiali celor care v-au votat, rămâneți loiali poporului român”, a continuat liderul AUR.

„De cinci luni de zile vă prefaceți că vă certați, că ați rupt alianța și astăzi ajungeți să votați cot la cot. Și ce chin, ce jale a fost că vom trăda noi, că votăm Guvernul Veștea, că am făcut o alianță cu PSD-ul. Trebuie să fim onești cu cei care ne susțin. Domnule Bolojan, mă uit în ochii dumneavoastră. Cu ce vă au la mână? Cu ce vă șantajează?”, a mai spus George Simion.

Sursă foto: Captură video

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