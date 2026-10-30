Soția lui George Simion, Ilinca, a dezvăluit sexul celui de-al doilea copil al lor: „Abia te aștept!”

Ilinca Simion, soția liderului AUR George Simion, a dezvăluit recent că al doilea copil al cuplului va fi o fetiță. Anunțul a fost făcut pe Instagram, unde Ilinca, aflată în săptămâna 34 de sarcină, a postat o fotografie cu o ținută roz pentru fetița lor alături de mesajul: „Abia te aștept!”.
Vestea vine la doi ani după ce familia Simion s-a mărit cu un băiețel. Deși sarcina a fost anunțată încă din vara acestui an, cei doi părinți au ales să păstreze misterul legat de sexul bebelușului până acum. Fetița este așteptată să vină pe lume în doar câteva săptămâni, iar cuplul pare mai fericit ca niciodată.
Povestea lor de dragoste a început în urmă cu câțiva ani, într-un cerc apropiat de activitățile politice și civice. Ilinca, absolventă de Drept, a preferat să rămână inițial departe de lumina reflectoarelor, în ciuda atenției constante asupra carierei politice a lui George Simion. Diferența de vârstă de 11 ani dintre cei doi, George fiind născut în 1986, iar Ilinca în 1997, nu a fost un obstacol în relația lor până acum.
Cei doi s-au căsătorit pe 27 august 2022, într-un eveniment memorabil organizat în comuna Măciuca, județul Vâlcea. Nunta, transformată într-un adevărat festival cu tematică tradițional românească, a fost deschisă tuturor doritorilor, reușind să adune mii de invitați.