Diana Ionescu a intrat în șoc anafilactic în timp ce se afla pe scenă. Artista nu a vrut să întrerupă show-ul: „Simțeam că mă sufoc”

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Momente de cumpănă pentru Diana Ionescu. Îndrăgita interpretă de muzică populară a trăit o experiență limită chiar înainte de a urca în fața publicului: a suferit o reacție alergică severă care i-a pus viața în pericol, însă a refuzat să abandoneze spectacolul, ajungând la spital abia după terminarea evenimentului.

Diana Ionescu, în șoc anafilactic pe scenă

Ceea ce trebuia să fie o seară dedicată muzicii și bunei dispoziții s-a transformat într-o luptă contracronometru pentru Diana Ionescu. Cântăreața de muzică populară a trecut prin clipe dramatice în culisele unui eveniment, după ce a dezvoltat un șoc anafilactic declanșat pe fondul unor intoleranțe alimentare mai vechi. Cu toate că starea ei se degrada rapid, artista a ales să pună publicul pe primul loc și a continuat să cânte.

Primele semne ale crizei au apărut chiar înainte de începerea propriu-zisă a spectacolului, la probele de sunet. Deși știa că are sensibilități alimentare la lactoză și gluten, intensitatea reacției a luat-o complet prin surprindere.

„Eram la un eveniment și simțeam că nu pot să duc la bun sfârșit. Simțeam că mă sufoc, rămâneam fără aer, m-am inflamat toată. Pur si simplu, în timpul probelor de sunet am avut o stare pe care nu am mai simțit-o, chiar dacă am intoleranță la alctoză și gluten de ceva ani. Am mers mai departe, nu voiam să le stric oamenilor evenimentul. Am așteptat să ajung în oraș și m-am dus la spital. M-am rugat la Dumnezeu să găsesc un personal ok și Dumnezeu m-a ajutat. Eram foarte speriată. Mi s-a administrat adrenalină. Am stat 8 ore cu adrenalină. Mi-au spus că puteam să mă sufoc”, a povestit artista citată de Spynews.

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Opt ore sub tratament de urgență la spital

Odată încheiat programul artistic, Diana Ionescu a plecat de urgență spre o unitate medicală, unde medicii au intervenit imediat pentru a-i stabiliza funcțiile respiratorii. Diagnosticul a confirmat gravitatea situației: un șoc anafilactic care i-ar fi putut fi fatal în absența intervenției terapeutice.

Timp de opt ore consecutive, cântăreței i-a fost administrată adrenalină pentru a opri inflamația și a preveni asfixia. În prezent, artista se află în afara oricărui pericol și spune că este profund recunoscătoare divinității și cadrelor medicale pentru faptul că a depășit acest episod critic.

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Diana Ionescu trebuie să țină un regim alimentar drastic

Incidentul a determinat-o pe artistă să ia măsuri de precauție drastice în ceea ce privește stilul de viață. Pentru a exclude orice risc de recidivă, medicii i-au impus restricții nutriționale severe, eliminând nu doar alergenii cunoscuți, ci și o serie de alte alimente susceptibile să declanșeze reacții inflamatorii.

„De o lună de zile nu am mâncat deloc gluten, lactoză , anumite fructe care conțin semințe. Carne, deloc”, a completat interpreta.

După perioada de recuperare și adaptare la noul stil alimentar, vedeta privește cu optimism spre viitor, dar rămâne vigilentă în fața semnalelor pe care i le transmite propriul corp.

Sursă foto: Facebook

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