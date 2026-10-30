Cum este protejată Maya de autorități, după ce a fost agresată. Dezvăluirile lui Cosmin Cernat: „Nu este ușor să treci prin așa ceva”

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Trecută printr-o experiență traumatizantă, Maya, fiica în vârstă de 17 ani a lui Cosmin Cernat și a fostei atlete Monica Iagăr, a părăsit locuința mamei sale. După ce adolescenta a reclamat agresiuni fizice și verbale venite din partea tatălui vitreg, prezentatorul TV a rupt tăcerea și a oferit detalii despre starea fiicei sale, măsurile luate de autorități și întâlnirea scurtă pe care a avut-o cu fosta parteneră la tribunal.
Întâlnire formală la tribunal între Cosmin Cernat și Monica Iagăr
Conflictul din familia fostei sportive a ieșit la iveală după ce Maya a mers la poliție alături de tatăl său pentru a sesiza faptele petrecute în luna iulie. Instanța a intervenit, emițând un ordin de protecție valabil șase luni și dispunând evacuarea agresorului din căminul conjugal. Totodată, agresorul poartă o brățară electronică de monitorizare, în timp ce adolescenta deține un dispozitiv de siguranță.
Întrebat despre modul în care decurge comunicarea cu fosta lui soție în contextul acestei drame de familie, Cosmin Cernat a dezvăluit că dialogul dintre ei a fost redus la minimum și strict legat de procesul juridic.
„Am vorbit doar la tribunal, când s-a emis ordinul de protecție. Foarte puțin și foarte scurt”, a declarat prezentatorul pentru Cancan.
În ciuda suferinței provocate de cele întâmplate, prezentatorul a ținut să sublinieze că scopul său nu este răzbunarea, ci protejarea fiicei sale pe căi pur legale.
„Nu, nu. Nu este nimic de răzbunare. Niciodată nu am făcut asta. Există avocați, se merge mai departe cu plângerea penală, este dorința Mayei. Ca tată, este normal să doară, dar cel mai mult mă interesează, așa cum am scris și în declarația de pe Instagram, ca Maya să fie bine. Altceva nu mă interesează. Nu îmi este ușor. Nu este ușor să treci prin așa ceva. Eu, ca eu, dar greu i-a fost și îi este Mayei. Știrea a apărut în urmă cu vreo patru-cinci zile. A fost preluată de televiziuni. Au găsit cererea de revocare a ordinului judecătoresc pe un portal și m-au sunat să mă întrebe dacă este adevărat. Am confirmat că este adevărat”, a mai spus Cosmin Cernat.
Cosmin Cernat a vorbit și despre starea actuală a Mayei, amintind că ordinul de protecție este valabil până în ianuarie și apreciind maturitatea fetei, care își dorește ca povestea ei să devină un semnal de alarmă pentru alte femei aflate în situații vulnerabile.
„Este bine, cât se poate de bine în această situație. Există un ordin de protecție care expiră în luna ianuarie. El are brățară electronică pe picior, iar Maya are un dispozitiv cu care este protejată. Mergem mai departe, nu știm cât o să dureze. Maya și-a dorit, prin asta și prin declarația ei, să transmită un mesaj, pentru că s-a gândit că sunt și alte fete sau femei în situația asta și, săracele de ele, nu au curaj să iasă să vorbească și nu au cine să le susțină și să fie lângă ele”, a menționat el.