Cum este protejată Maya de autorități, după ce a fost agresată. Dezvăluirile lui Cosmin Cernat: „Nu este ușor să treci prin așa ceva”

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Trecută printr-o experiență traumatizantă, Maya, fiica în vârstă de 17 ani a lui Cosmin Cernat și a fostei atlete Monica Iagăr, a părăsit locuința mamei sale. După ce adolescenta a reclamat agresiuni fizice și verbale venite din partea tatălui vitreg, prezentatorul TV a rupt tăcerea și a oferit detalii despre starea fiicei sale, măsurile luate de autorități și întâlnirea scurtă pe care a avut-o cu fosta parteneră la tribunal.

Întâlnire formală la tribunal între Cosmin Cernat și Monica Iagăr

Conflictul din familia fostei sportive a ieșit la iveală după ce Maya a mers la poliție alături de tatăl său pentru a sesiza faptele petrecute în luna iulie. Instanța a intervenit, emițând un ordin de protecție valabil șase luni și dispunând evacuarea agresorului din căminul conjugal. Totodată, agresorul poartă o brățară electronică de monitorizare, în timp ce adolescenta deține un dispozitiv de siguranță.

Întrebat despre modul în care decurge comunicarea cu fosta lui soție în contextul acestei drame de familie, Cosmin Cernat a dezvăluit că dialogul dintre ei a fost redus la minimum și strict legat de procesul juridic.

„Am vorbit doar la tribunal, când s-a emis ordinul de protecție. Foarte puțin și foarte scurt”, a declarat prezentatorul pentru Cancan.

În ciuda suferinței provocate de cele întâmplate, prezentatorul a ținut să sublinieze că scopul său nu este răzbunarea, ci protejarea fiicei sale pe căi pur legale.

„Nu, nu. Nu este nimic de răzbunare. Niciodată nu am făcut asta. Există avocați, se merge mai departe cu plângerea penală, este dorința Mayei. Ca tată, este normal să doară, dar cel mai mult mă interesează, așa cum am scris și în declarația de pe Instagram, ca Maya să fie bine. Altceva nu mă interesează. Nu îmi este ușor. Nu este ușor să treci prin așa ceva. Eu, ca eu, dar greu i-a fost și îi este Mayei. Știrea a apărut în urmă cu vreo patru-cinci zile. A fost preluată de televiziuni. Au găsit cererea de revocare a ordinului judecătoresc pe un portal și m-au sunat să mă întrebe dacă este adevărat. Am confirmat că este adevărat”, a mai spus Cosmin Cernat.

Citește și: Andreea Popescu a furat startul sărbătorilor de iarnă. Influencerița a împodobit bradul de Crăciun

Citește și Lora, adevărul despre scandalul dintre ea și Carmen Harra: „Am făcut un atac de panică”

Prezentatorul tv, despre starea Mayei

Cosmin Cernat a vorbit și despre starea actuală a Mayei, amintind că ordinul de protecție este valabil până în ianuarie și apreciind maturitatea fetei, care își dorește ca povestea ei să devină un semnal de alarmă pentru alte femei aflate în situații vulnerabile.

„Este bine, cât se poate de bine în această situație. Există un ordin de protecție care expiră în luna ianuarie. El are brățară electronică pe picior, iar Maya are un dispozitiv cu care este protejată. Mergem mai departe, nu știm cât o să dureze. Maya și-a dorit, prin asta și prin declarația ei, să transmită un mesaj, pentru că s-a gândit că sunt și alte fete sau femei în situația asta și, săracele de ele, nu au curaj să iasă să vorbească și nu au cine să le susțină și să fie lângă ele”, a menționat el.

Citește și: Victoria Lungu, mărturisiri dureroase despre ruptura de fiica ei, Valerie: „Am fost contactată de avocat, am interdicție să-i pronunț numele!”

Citește și: Ilinca Simion, însărcinată în 34 săptămâni, susține că este hărțuită: „Nu doresc niciunei femei să treacă prin așa ceva”

Pentru a fi în deplină siguranță și într-un mediu liniștit, adolescenta a decis să plece din locuința Monicăi Iagăr și să se mute alături de tatăl său și de sora ei.

„Da. Deocamdată stă la mine și la sora ei. Să sperăm că lucrurile or să fie OK și că Maya o să fie bine. Asta contează”, a subliniat Cosmin Cernat.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Cosmin Cernat și Maya

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News