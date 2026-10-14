De ce nu se retrage Sylvester Stallone, deși are 80 de ani. Actorul muncește din greu pentru fiica sa, Sophia

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Actorul Sylvester Stallone muncește din greu pentru a susține nunta fiicei sale, Sophia, cu logodnicul Michael Sheehan. Starul din Rocky a glumit pe 13 octombrie că „nu poate să se retragă” din cauza costurilor evenimentului.

Motivul pentru care Sylvester Stallone nu se pensionează

Sylvester Stallone, legendarul star din „Rocky”, demonstrează că dragostea de tată nu are limite, nici măcar în fața pensionării. La vârsta de 80 de ani, îndrăgitul actor lucrează din greu pentru a acoperi costurile unei ocazii speciale: nunta fiicei sale Sophia Stallone.

Într-un interviu savuros, în cadrul emisiunii „Live with Kelly and Mark”, Stallone a mărturisit cu umor că nu intenționează să se retragă prea curând întrucât trebuie să plătească nunta fiicei sale.

„Oh, Doamne, e aproape jenant să spun asta, dar nu pot să mă retrag”, a spus el, stârnind hohote de râs în public.

„Sunt serios!”, a completat actorul, citat de People.

Sophia, în vârstă de 30 de ani, a anunțat pe 28 august că s-a logodit cu iubitul său, Michael Sheehan. Pe Instagram, tânăra a împărtășit imagini emoționante din momentul cererii în căsătorie, scriind: ”Pentru totdeauna cu cel mai bun prieten al meu”

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Ce părere are actorul despre logodnicul Sophiei

În cadrul interviului, Sylvester Stallone nu a ezitat să-l laude pe viitorul său ginere, descriindu-l drept „un tip grozav”. Actorul a dezvăluit, de asemenea, că Michael Sheehan a cerut binecuvântarea sa înainte de a-i pune marea întrebare Sophiei.

„De fapt, mi-a cerut mâna ei”, a spus el cu mândrie, lucru care a determinat-o pe gazda Kelly Ripa să glumească: „Trebuie să fi fost terifiat!”.

Momentul a devenit și mai savuros când co-prezentatorul Mark Consuelos a făcut referire la celebra replică din „Rocky II”, întrebându-l pe Stallone dacă Sheehan i-a spus: „Aș vrea să știu dacă nu te-ar deranja prea mult să mă însor cu fiica ta”. Cu umorul său inconfundabil, actorul a răspuns: „Nu o să las păr în chiuvetă”, citând o altă promisiune memorabilă a personajului Rocky către Adrian.

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Sylvester Stallone este tatăl a cinci copii. Împreună cu Jennifer Flavin, cu care este căsătorit din 1997, actorul are trei fiice: Sophia, Sistine (28 de ani) și Scarlet (24 de ani). Din prima sa căsnicie cu Sasha Czack, Stallone are doi fii: Seargeoh (47 de ani) și Sage, care a decedat în 2012 la doar 36 de ani.

Într-un interviu din 2012 acordat revistei „Paris Match”, Flavin a vorbit despre relația specială dintre Sylvester și Sophia.

„Au o legătură foarte specială. Gândesc la fel și chiar au aceleași gesturi”, a spus ea, adăugând: „Sophia este iubirea vieții lui”.

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Sursă foto: Profimedia, Getty

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