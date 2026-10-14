Ana-Maria Socaciu, mărturisiri dureroase în dosarul morții lui Victor Socaciu. „E o durere pe care o port cu mine!” Ce s-a întâmplat în ultimele săptămâni de viață ale artistului

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Ana-Maria Socaciu este mai hotărâtă ca niciodată să ducă la bun sfârșit demersurile legale pentru a afla ce s-a întâmplat, de fapt, cu tatăl său, regretatul artist Victor Socaciu. La ani de la trecerea în neființă a îndrăgitului muzician de muzică folk, întrebările legate de circumstanțele exacte în care acesta s-a stins continuă să macine familia.

Dincolo de procese și expertize medico-legale, fiica artistului poartă o suferință profundă provocată de faptul că nu i s-a permis să își ia rămas bun de la cel pe care l-a iubit enorm.

Pas decisiv în instanță și decizia de a proteja memoria artistului

Căutarea adevărului a înregistrat recent o întorsătură importantă în instanță. Alături de Brândușa Socaciu, văduva regretatului interpret, Ana-Maria a obținut o victorie procedurală la Tribunalul Constanța, unde raportul de expertiză medico-legală a fost anulat și urmează să fie refăcut în întregime. Pentru a evita speculațiile din spațiul public și pentru a păstra demnitatea memoriei tatălui său, familia a solicitat ca dezbaterile să se desfășoare departe de ochii lumii.

„La cererea noastră, dosarul de la Constanța se judecă în ședință nepublică, tocmai pentru a proteja aspecte din viața privată a tatălui meu. Știu că sunt mulți oameni care l-au iubit și care își doresc, la fel ca noi, să înțeleagă ce s-a întâmplat. Le mulțumesc pentru că ne sunt alături. Pentru mine, dincolo de tot ce înseamnă acest proces, este tata, iar grija pentru el nu s-a încheiat odată cu plecarea lui. Îmi doresc să se facă dreptate.

Îmi doresc ca adevărul să fie lămurit cu seriozitate și cu respect pentru viața tatălui meu. Știu că niciun verdict nu mi-l poate aduce înapoi, dar pentru cei care rămân contează să poată înțelege ce s-a întâmplat. Aștept această limpezire cu speranță”, a declarat Ana-Maria Socaciu pentru cancan.ro.

Regretul dureros al ultimelor clipe de la Terapie Intensivă

Cea mai mare traumă pe care o poartă fiica artistului nu ține însă de actele din dosar, ci de barierele care au împiedicat-o să îi fie alături lui Victor Socaciu pe patul de spital. În ultimele cinci săptămâni din viață, timp în care muzicianul s-a aflat internat în secția de terapie intensivă, accesul fiicei sale a fost complet restricționat, o situație care i-a lăsat răni imposibil de vindecat.

„Din păcate, în ultimele cinci săptămâni de viață, tata a fost în secția de terapie intensivă, unde eu nu am avut acces. Doar soția lui, care a fost internată împreună cu el, putea să-l vadă. Nu am avut, așadar, posibilitatea să fiu lângă el în acele ultime clipe. Mi-aș fi dorit să-i țin mâna, să-i spun încă o dată că îl iubesc. E o durere pe care o port cu mine, dar încerc să păstrez aproape toate cuvintele și momentele de iubire pe care ni le-am dăruit cât timp am fost împreună”, a mărturisit ea.

Foto – Facebook

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