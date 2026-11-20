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Fostul fotbalist Gabi Tamaș, în vârstă de 43 de ani, a fost reținut la București pe 19 noiembrie, după o altercație în Centrul Vechi. Procurorii cer arestarea sa preventivă pentru 30 de zile, considerându-l un pericol public.

Gabi Tamaș, adus în fața judecătorilor. Procurorii au cerut arestarea pentru 30 de zile

Gabi Tamaș, fost fotbalist și actual manager executiv al clubului ASA Târgu Mureș, se confruntă cu momente dificile după ce a fost implicat într-un scandal în Centrul Vechi al Capitalei. Potrivit Gazeta Sporturilor, acesta a fost reținut pentru 24 de ore joi seară, 19 noiembrie 2026, și este acum în fața judecătorilor, cu o propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile. Procurorii îl consideră un pericol public.

O noapte agitată în Centrul Vechi

Incidentul care l-a adus pe Tamaș în această situație s-a petrecut în noaptea de marți spre miercuri, 18 noiembrie, în jurul orei 03.30. Un apel la 112 a semnalat un conflict între trei persoane, iar polițiștii de la Secția 27 s-au deplasat imediat la fața locului. Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, fostul internațional i-a agresat fizic pe doi bărbați cu vârste de 33 și 38 de ani. La sosirea forțelor de ordine, Tamaș s-ar fi manifestat recalcitrant și nu ar fi respectat indicațiile acestora, motiv pentru care a fost încătușat și condus la secție pentru audieri.

Deși inițial victimele declaraseră că nu vor depune plângere, ulterior și-au schimbat poziția, ceea ce a dus la intensificarea investigațiilor. În urma probelor administrate, anchetatorii au dispus reținerea fostului fotbalist pentru 24 de ore.

Momente tensionate la Secția 27

După ce inițial fusese lăsat liber și se întorsese la Brașov, Tamaș a fost adus în București joi seara, sub escorta a patru polițiști, pe baza unui mandat de aducere. Potrivit Gazeta Sporturilor, el a fost transportat cu mai multe autoturisme și introdus în sediul Secției 27 de Poliție printr-o intrare secundară, evitând astfel intrarea principală. Cu cătușele la mâini și gluga trasă pe cap, fostul fotbalist a încercat să-și ascundă chipul de camerele de filmat.

Dimineața următoare, Tamaș a fost din nou readus la Secția 27 pentru audieri suplimentare. Însoțit de avocatul Virgil Boglea, care face parte și din echipa de apărare a lui Mario Iorgulescu, Tamaș a fost interogat timp de patru ore. La finalul audierilor, procurorii au solicitat arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile.

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Ce riscă Gabi Tamaș?

Acuzat de săvârșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe, Tamaș riscă o pedeapsă severă, mai ales că autoritățile consideră comportamentul său un pericol public. În plus, se pare că incidentul din Centrul Vechi nu este singular în comportamentul fostului fotbalist, ceea ce poate cântări greu în fața magistraților.

Conform legislației penale din România, Tamaș poate fi cercetat pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe, prevăzută de art. 193 din Codul penal, pedeapsa fiind de la 6 luni la 3 ani de închisoare sau amendă, dacă agresiunea provoacă suferințe fizice, respectiv de la 1 la 5 ani de închisoare sau amendă, dacă sunt produse leziuni care necesită cel mult 90 de zile de îngrijiri medicale. Dacă leziunile sunt grave, fapta poate fi încadrată la art. 194 – vătămare corporală, pedepsită cu închisoarea de la 2 la 7 ani.

Întrucât există două victime, pot fi reținute două infracțiuni aflate în concurs, ceea ce poate conduce la majorarea pedepsei rezultante. De asemenea, dacă agresiunea a fost comisă în public sau cu un obiect periculos, limitele de pedeapsă pot fi majorate cu o treime. Pedeapsa concretă depinde de gravitatea leziunilor, numărul zilelor de îngrijiri medicale, împrejurările agresiunii și eventualele antecedente penale ale agresorului.

Între timp, ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 3. Cercetările continuă pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului și a decide măsurile legale care vor fi luate împotriva lui Gabi Tamaș.

Ce urmează?

În următoarele ore, decizia judecătorilor va stabili dacă Tamaș va fi arestat preventiv pentru următoarele 30 de zile. Deocamdată, rămâne de văzut dacă fostul fotbalist și echipa sa juridică vor reuși să evite această măsură drastică. Până acum, Tamaș nu a dorit să facă declarații oficiale cu privire la cele întâmplate.

Foto: GSP.ro

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