Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Fostul fundaș al echipei naționale, Gabi Tamaș, a fost implicat într-un nou incident violent în afara terenului. În prezent manager executiv la ASA Târgu Mureș și recent câștigător al emisiunii Asia Express alături de Dan Alexa, Tamaș a fost ridicat de polițiști în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 03:00, în Centrul Vechi din București.

Gabi Tamaș a ajuns la Poliție după o bătaie în Centrul Vechi

Scandalul a izbucnit pe fondul consumului de alcool. Fostul fotbalist a avut un schimb dur de replici cu doi bărbați de aproximativ 30 de ani, iar discuția s-a transformat rapid într-o altercație fizică.

Reprezentanții Poliției Capitalei au confirmat intervenția și au explicat ce s-a întâmplat: „Într-adevăr, a fost o speță cu Tamaș implicat. A existat o altercație între el și alți doi bărbați, pe fondul consumului de alcool. Altercația a degenerat într-un conflict de natură fizică. Cei doi au refuzat să depună plângere la momentul respectiv, nu e clar dacă vor face ulterior plângere. Au refuzat și transportul la spital. Tamaș a fost dus la secția de Poliție, sunt cercetări din oficiu pentru lovire, rămâne de văzut dacă cele două persoane vătămate vor depune plângere. E vorba despre doi bărbați cu vârste în jur de 30 de ani.”

Până la acest moment, Gabi Tamaș nu a oferit o reacție publică despre cele întâmplate.

Citește și: Elena Cârstea, primele declarații după ce a ajuns de urgență la Spitalul Floreasca din București: „Sunt pe tratament. Vorbesc foarte greu”

Nu e prima oară când Gabi Tamaș are probleme de genul

Fostul apărător, care a strâns 67 de meciuri pentru România și a jucat la echipe precum Dinamo, FCSB, Galatasaray, Celta Vigo sau West Bromwich Albion, este cunoscut pentru viața de noapte agitată. Într-un podcast, Tamaș a povestit de ce a cerut să plece de la Spartak Moscova la începutul carierei: „Chiar m-am întâlnit într-un cantonament, în Antalya, cu câțiva foști jucători de la Spartak, unde am jucat eu. Erau mai mici. Mi-au spus că au intrat la dezalcoolizare de 2-3 ori. În Rusia se bea, tată! Adevărat. După un an am ridicat mâna și am zis: «Vreau să mă duc împrumut». Jur! Dacă stăteam acolo, îmi ratam cariera 100%”.

Nu este prima dată când Tamaș are probleme din cauza alcoolului. În 2009, Dinamo l-a trimis la echipa a doua după un scandal în cantonamentul din Antalya. În 2011, la națională, a petrecut până dimineața alături de Adrian Mutu înaintea unui amical cu San Marino, motiv pentru care Victor Pițurcă l-a exclus din lot. Tamaș recunoștea atunci: „Am făcut o prostioară în San Marino și n-am mai prins transferul. Mai fur curent câteodată”.

Citește și: Elena Udrea, din nou în atenția magistraților. Miza uriașă de 1,7 milioane de euro pentru care ANAF o cheamă în instanță pe fosta ministră a Turismului

Cristi Borcea: „Sunt multe întâmplări cu Tamaș, dar ne-a adus și atâtea bucurii”

Un alt episod a avut loc în vara anului 2013, înainte de un meci cu Trinidad și Tobago, când fotbalistul a spart ușa de termopan a unui bloc din București și a adormit pe preșul unui vecin, fiind dus la secție.

Despre ieșirile lui a vorbit în trecut și fostul acționar dinamovist Cristi Borcea: „O întâmplare cu Tamaș? Era vreo două-trei dimineața, eu controlam tot timpul jucătorii. Mă sună Victor [Becali]: «Borcea, scoală-te! Hai la Billionaire (un fost club din București – n.red.), că se bate Tamaș!» Era acolo cu Semeghin, cu greii. Spusese unul ceva de Steaua. Tamaș direct i-a dat una și l-a aruncat peste masă. Noroc că noi cunoșteam patronii, oamenii de acolo. Sunt multe întâmplări cu Tamaș, dar ne-a adus și atâtea bucurii”.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News