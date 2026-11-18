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Magda Pălimariu a făcut primele declarații după ce a cerut un ordin de protecție împotriva soțului ei, Ionuț Eriksen, alături de care are un fiu, Aksel, în vârstă de 4 ani. Afaceristul român stabilit în Norvegia a contestat ordinul, iar instanța se va pronunța joi, 19 noiembrie.

Magda Pălimariu, prima reacție după ce a cerut un ordin de protecție împotriva soțului, Ionuț Eriksen

Magda Pălimariu a confirmat că a cerut un ordin de protecție împotriva soțului, însă nu a dorit să ofere detalii despre incidentul care a dus la această decizie astfel încât să nu interfereze cu activitatea autorităților. Totodată, prezentatoarea de la Pro TV dorește astfel să-și protejeze fiul în vârstă de doar 4 ani.

„Având în vedere că este vorba despre o procedură legală în curs, consider că este important să las autoritățile competente să își desfășoare activitatea. Din respect pentru viața privată a familiei mele și, mai ales, pentru protejarea copilului meu, nu doresc să fac comentarii suplimentare pe marginea acestui subiect”, a declarat Magda Pălimariu, pentru VIVA!.

Cum s-au cunoscut Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen

Magda Pălimariu și Ionuț Eriksen formează un cuplu discret de mai mulți ani, după ce s-au cunoscut prin intermediul unor cunoștințe comune.

„Totul a venit de la sine. Nu a fost nimic special. Evident, pentru noi a fost, dar nu a fost nimic diferit față de ce trăiesc alte cupluri. Am vorbit mult, ne-am dat seama că avem interese, valori și gânduri comune, ne-am îndrăgostit, am devenit sprijin unul pentru altul, ne-am dat seama că viitorul nostru este împreună și… asta a fost”, povestea Magda Pălimariu în octombrie 2021, pentru VIVA!.

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De ce nu s-a mutat Magda Pălimariu în Norvegia cu soțul ei

Magda și Ionuț au o căsnicie la distanță, ea și fiul lor locuind în România, iar el în Norvegia, unde este stabilit de mai mulți ani și unde ocupă funcția de președinte al Camerei de Comerț Norvegiano-Române din Oslo. În trecut, prezentatoarea a explicat de ce nu a vrut să se mute în Norvegia.

„Nu, nu. Nu m-aș muta pentru că nu-mi place clima de acolo și cu asta am spus tot. Dar nici nu vreau să mai merg des acolo, pentru că vreau să profit de vară, vreau să mă bucur de zilele de vară și nu mă mai plâng niciodată de căldură prea mare. De când am stat acolo îmi place căldura”, spunea Magda în iulie 2025, pentru Cancan.

Cum funcționează căsnicia la distanță

După o perioadă petrecută în Norvegia, Magda s-a întors în România alături de fiul ei, în timp ce soțul ei a rămas la Oslo, unde lucrează, făcând drumuri dese spre casă. Într-un alt interviu din 2024, Magda a explicat că această navetă nu este o povară nouă pentru ei: „Lucrurile au fost la fel și înainte de a-l avea pe Aksel, așadar știm foarte bine cum să gestionăm lucrurile, astfel încât Aksel să se simtă iubit, fericit și, bineînțeles, în siguranță”.

Tot atunci, vedeta a vorbit deschis și despre micile tensiuni normale dintr-un cuplu care trăiește la distanță: „Ca în orice cuplu, sunt și bune, și rele. Nu aș putea spune ceva anume cu privire la situațiile în care ne contrazicem, însă pot să vă spun sigur că au fost momente de acest gen (râde), dar ne-am străduit să ne repliem cât mai bine”.

Foto: Instagram; VIVA!

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