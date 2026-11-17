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Sorana Darclée Mohamad a vorbit deschis în podcastul lui Jorge despre câteva dintre cele mai intime capitole din viața ei. Fosta componentă a trupei A.S.I.A. a povestit cum a ajuns într-un mariaj din obligație morală, cum și-a regăsit marea dragoste după mai bine de două decenii și cum a aflat abia la 39 de ani cine era tatăl ei biologic.

Sorana Darclée Mohamad, ex-ASIA, confesiuni dureroase despre trecutul său

Sorana Darclée Mohamad a dezvăluit că prima sa căsnicie a pornit cu stângul încă dinainte de nuntă. Deși a refuzat inițial cererea partenerului, acesta a repetat momentul în fața întregii familii, punând o presiune emoțională uriașă pe umerii ei: „Au început să plângă bunicii, bunicele, toată lumea”. Sorana a cedat insistențelor, însă sentimentul că făcea o greșeală a urmărit-o până la altar: „Știam că vom divorța și așteptam doar momentul, pentru că știam că nici eu nu îi sunt jumătate”. Despărțirea oficială a venit exact la doi ani de la căsătorie.

După ani de zile, destinul a readus-o alături de Adi, un prieten apropiat din adolescență pe care nu îl mai văzuse de 23 de ani. El a căutat-o pentru a organiza o întâlnire cu foștii colegi de liceu printr-un mesaj scurt: „Hei, ce faci? Adiță sunt”. Discuțiile zilnice i-au apropiat rapid, iar amândoi au realizat cât de multe lucruri aveau în comun: „Ne-am dat seama că viețile noastre erau în oglindă. Am trăit separat, dar am trăit aceleași lucruri”.

Înainte de reuniunea oficială, cei doi s-au revăzut între patru ochi. „Adi rămăsese undeva prins în mintea mea la 16 ani”, a mărturisit artista. La scurt timp, o mărturisire sinceră prin mesaje a lămurit totul între ei. După ce el i-a scris simplu „Te iubesc”, Sorana a știut ce are de făcut: „N-a contat nimic în acel moment. Am știut”. Ambii se aflau în alte relații, dar au decis să fie corecți, să pună punct legăturilor vechi și să își construiască un viitor împreună. Cei doi se iubesc și acum ca în adolescență, chiar dacă nu s-au căsătorit.

La 12 ani, Sorana a aflat că tatăl care a crescut-o nu era părintele biologic

Însă povestea lor ascunde și o coincidență tulburătoare. Adi a fost cel care a ajutat-o să afle, la 39 de ani, cine era tatăl ei biologic, după ce artista trăise toată viața cu această întrebare fără răspuns. La numai 12 ani, Sorana descoperise întâmplător că bărbatul pe care îl considera tată nu era părintele său biologic.

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A descoperit adevărul într-o scrisoare pe care a găsit-o într-un dulap din casă. Ulterior, a observat că și în foaia matricolă apărea o informație care i-a ridicat și mai multe semne de întrebare: numele tatălui biologic fusese șters, iar în locul lui figura numele bărbatului care o crescuse. Pe certificatul de naștere era trecut de la bun început, însă, numele tatălui care a crescut-o.

„Pe foaia matricolă am văzut numele tatălui biologic șters, și apoi numele tatălui meu. Pe certificatul meu de naștere este trecut de la bun început numele tatălui care m-a crescut. Eu tată îi spun tatălui care m-a crescut. Rașid.”

Confuză și cuprinsă de întrebări, Sorana a mers la mama sa și i-a cerut explicații. Aceasta a refuzat inițial să îi spună adevărul, a rupt scrisoarea în bucăți și a păstrat tăcerea. Artista nu a insistat să afle mai multe de la tatăl care o crescuse, pentru că îl iubea foarte mult și nu voia să îl rănească.

Mama a refuzat să-i spună adevărul

La 17 ani, Sorana a decis să plece din casa părinților și să se mute într-o garsonieră, aproape de liceul pe care îl frecventa. Tatăl ei a ajutat-o să facă acest pas și a continuat să îi fie alături. Mama sa și-a dat însă seama că bărbatul știa unde locuiește fiica lor și o sprijinea, iar în acel context i-a dezvăluit și lui că Sorana aflase secretul. Pentru Rașid, vestea a fost un moment dificil. Cu toate acestea, reacția lui a fost una pe care artista nu o va uita niciodată. A chemat-o la clinică și au avut o discuție care, în loc să îi îndepărteze, i-a apropiat și mai mult.

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„Știu acum că porți secretul ăsta de atât de mulți ani și știu că n-ai vrut să știu că ai aflat. Dar eu niciodată nu o să-ți iau iubirea la întrebări. Eu știu cum mă iubești.” Sorana i-a explicat atunci că tăcerea ei nu a fost o dovadă de îndoială sau de respingere, ci dimpotrivă, o încercare de a-l proteja. „Tată, n-am vrut să-ți spun pentru că n-am vrut să te mâhnesc.”

Artista a descris acea conversație drept una dintre cele mai frumoase pe care le-a avut cu tatăl său. Momentul a consolidat legătura dintre ei, iar Sorana a înțeles că iubirea dintre un părinte și copil nu depinde de legătura biologică.

Adi a descoperit cine era tatăl biologic al Soranei. Bărbatul fusese apropiat de familia lui

Cea mai neașteptată parte a poveștii este legată de Adi, bărbatul pe care Sorana l-a reîntâlnit după 23 de ani și alături de care trăiește acum o poveste de dragoste. Acesta a fost cel care i-a promis că va încerca să afle cine este tatăl ei biologic și, în cele din urmă, a reușit să descopere adevărul.

Adi i-a povestit că bărbatul respectiv fusese apropiat de familia sa și locuise în aceeași clădire cu părinții lui. Mai mult, acesta îl cunoscuse încă din copilărie, pentru că tatăl biologic al Soranei se jucase cu el când era mic. „Tatăl tău a fost prieten cu părinții mei și era prieten bun cu familia care locuia sub apartamentul nostru. Tatăl tău s-a jucat cu mine când eram mic.”

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Dezvăluirea a fost cu atât mai surprinzătoare cu cât ambii bărbați care au făcut parte din viața Soranei îl cunoscuseră pe Adi în copilărie și îl îndrăgiseră. „Deci ambii mei tați s-au jucat cu Adi și ambii mei tați l-au iubit pe Adi.”

Adi i-a trimis Soranei și o fotografie cu tatăl ei biologic, care între timp a murit. Astfel, după zeci de ani în care nu a știut cine este bărbatul care i-a dat viață, artista a putut în sfârșit să îi afle identitatea și să vadă cum arăta. Mama Soranei a murit fără să îi dezvăluie vreodată acest secret. Informația descoperită de Adi a completat însă o parte importantă din povestea familiei sale și a oferit răspunsuri la întrebările pe care artista le purtase încă din copilărie.

Germana, prima limbă pe care a învățat-o Sorana. A crescut vorbind cu tatăl său sirian

Bărbatul care a crescut-o pe Sorana era originar din Siria. Se născuse în Afrin, în regiunea kurdă din nordul țării, și avea profesia de medic dentist și chirurg buco-maxilo-facial. Ajunsese în România după ce petrecuse zece ani în Germania, unde fusese student la Stomatologie. La București, a cunoscut-o pe mama artistei și s-a îndrăgostit de ea.

„Tata, refugiat din Siria, era student la Stomatologie când a cunoscut-o pe mama. A stat 10 ani în Germania și apoi a venit în România la facultate. Într-o zi, a văzut-o pe mama pe stradă și s-a îndrăgostit de ea. A urmărit-o o perioadă să vadă dacă e cuminte, apoi a început să o curteze. Mama nu l-a plăcut din prima. Apoi l-a cunoscut bunica și i-a zis mamei că e un bărbat foarte bun. Tata, care nu își văzuse mama de la 18 ani, de când a fugit din Siria, a perceput-o pe bunica mea ca pe o mamă”, își amintește fosta componentă a trupei A.S.I.A.

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Relația dintre Sorana și tatăl care a crescut-o a fost una extrem de apropiată. După nașterea artistei, mama sa a trebuit să se întoarcă la serviciu, iar fetița a petrecut foarte mult timp în compania lui Rașid. Deși tatăl era sirian, iar bunica maternă avea origini italiene, Sorana nu vorbește nici araba, nici italiana. În schimb, artista vorbește fluent limba germană, aceasta fiind prima limbă pe care a învățat-o în copilărie, limbă pe care o vorbea fluent și tatăl ei.

Foto: Instagram; Capturi YouTube

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