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Tudor Chirilă (52 ani) a participat pe 16 noiembrie la Gala Aniversară WTTA în calitate de invitat special. În timp ce vorbea despre planurile sale din domeniul turismului, artistul a surprins publicul printr-un gest spontan și a invitat-o alături de el pe scenă pe partenera sa, Iulia Mîzgan (42 ani), pentru a prezenta împreună afacerea pe care o conduc.

Tudor Chirilă, apariție rară cu iubita sa

Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan se ocupă de pensiunea „Porumbacu 216”, situată în localitatea Porumbacu de Sus din județul Sibiu. Proiectul a pornit de la o gospodărie veche de aproximativ 100 de ani, pe care au renovat-o și au transformat-o într-un spațiu destinat cazării și evenimentelor culturale.

Artistul a descris inițiativa drept „o investiție emoțională” și a explicat cum poate un astfel de loc să atragă oameni într-un sat din România și să îi determine să se întoarcă.

Momentul a atras atenția și pentru că cei doi își țin relația departe de ochii curioșilor. Tudor Chirilă și Iulia formează un cuplu încă din 2012 și au împreună doi băieți, primul fiind născut în 2014. Aceștia au ales să nu meargă la starea civilă, convinși că o hârtie nu le influențează înțelegerea, iar aparițiile lor publice împreună sunt foarte rare.

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Cine este Iulia Mîzgan

Deși se află de peste un deceniu alături de unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, Iulia Mîzgan a reușit să își păstreze viața personală departe de lumina reflectoarelor. Antreprenoare, specialistă în marketing și mamă a doi copii, aceasta preferă discreția și proiectele profesionale în detrimentul aparițiilor mondene.

Iulia Mîzgan este originară din Bistrița și a absolvit Școala Națională de Studii Politice și Administrative (SNSPA) din București, specializarea Comunicare și Relații Publice. Formarea sa academică i-a oferit baza necesară pentru a construi o carieră solidă în domeniul comunicării, marketingului și promovării brandurilor.

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Înainte de a se dedica propriilor proiecte de business, Iulia a acumulat experiență în departamentele de marketing ale unor companii importante, inclusiv în zona media și radio (precum Radio Guerrilla), unde a lucrat pe partea de promovare și evenimente.

Ulterior, a făcut pasul către antreprenoriat, dezvoltând o afacere în domeniul jucăriilor și al produselor dedicate copiilor. Prin brandul său, s-a concentrat pe promovarea jucăriilor educative, sustenabile și realizate din materiale prietenoase cu mediul, inspirată fiind și de rolul de mamă.

Spre deosebire de multe alte cupluri din showbizul românesc, Iulia și Tudor au ales să își protejeze intimitatea, evitând evenimentele mondene.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Tudor Chirilă și Iulia Mîzgan

Sursă foto: Instagram, Facebook

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