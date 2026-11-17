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Sezonul 18 „Chefi la cuțite” a debutat în forță, iar spiritele s-au încins la masa juraților mai repede decât s-ar fi așteptat oricine. Deși între Richard Abou Zaki și Alexandru Sautner există o prietenie strânsă, un preparat aparent inofensiv a reușit să declanșeze un adevărat duel al replicilor între cei doi. Iată ce ingredient banal a devenit mărul discordiei în platoul emisiunii de la Antena 1!

Dispută aprinsă între Richard Abou Zaki și Alexandru Sautner la Chefi la cuțite

Ediția de luni seară, 16 noiembrie, a adus primele emoții ale noului sezon „Chefi la cuțite”, dar și primele divergențe serioase între cei patru jurați. Chiar dacă publicul s-a obișnuit să îi vadă glumeți și extrem de apropiați, atunci când vine vorba despre gusturi și principii gastronomice, niciunul dintre ei nu este dispus să facă compromisuri.

Totul a pornit în timpul degustării unui preparat care, la prima vedere, i-a impresionat pe chefi prin aspect: un burger vegan. Entuziasmul inițial s-a stins însă rapid pentru Richard Abou Zaki, care a considerat că echilibrul aromelor a fost compromis de un singur ingredient folosit în exces: usturoiul.

„Eu aș fi dat cuțitul dacă proporția de usturoi era potrivită. E excesivă la palat”, a punctat Richard Abou Zaki, justificându-și astfel decizia în fața colegilor săi.

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Tradiția românească versus fine dining: replica acidă a lui Alexandru Sautner

Comentariul colegului său nu i-a picat deloc bine lui Alexandru Sautner, care a sărit imediat în apărarea gusturilor autentice românești. Acesta a susținut că preparatele tradiționale, în special mujdeiul, nu ar trebui reinterpretate sau temperate doar pentru a se plia pe rigorile bucătăriei moderne.

„La noi mujdeiul de usturoi e din moși strămoși, nu poți să schimbi acum că vrei să schimbi la palat. De ce să mergem pe altă stradă?”, a replicat Alexandru Sautner, vizibil deranjat de critica adusă.

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Ștefan Popescu a intervenit

Schimbul de replici a continuat, iar Richard Abou Zaki a încercat să își susțină teoria printr-o comparație culinară menită să arate importanța echilibrului dintr-o farfurie, insistând că ingredientul principal nu trebuie niciodată acoperit de sosuri mult prea intense.

„Nu mănânci mujdei cu pește, mănânci pește cu mujdei”, a subliniat chef-ul.

Văzând că discuția riscă să escaladeze, Ștefan Popescu a intervenit pentru a calma apele și i-a transmis lui Richard să nu exagereze. Momentul tensionat s-a detensionat însă printr-o amenințare rostită pe un ton glumeț de către Richard Abou Zaki, care a anunțat în râs că este gata să declare „război” colegilor săi de platou dacă vor continua să îl contrazică: „Fac război cu voi!”.

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Sursă foto: Facebook, PR

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