Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Răzvan Babană, unul dintre cei mai carismatici și îndrăgiți concurenți din sezonul 7 al emisiunii „Chefi la cuțite”, a trecut printr-o transformare fizică uluitoare. Cunoscut publicului pentru umorul său molipsitor și replicile savuroase care l-au purtat până în semifinala show-ului culinar alături de echipa verde, fostul concurent pare de nerecunoscut după ce a slăbit considerabil.

După ce a continuat să distreze telespectatorii în producții precum emisiunile lui Nea Marin sau „Splash! Vedete la apă”, Babană a luat o decizie radicală pentru sănătatea sa, reușind să scape de aproape 100 de kilograme.

Decizia care i-a schimbat viața și intervenția chirurgicală

La începutul anului 2025, pe când cântărea aproximativ 150 de kilograme, Răzvan Babană a hotărât că este momentul pentru o schimbare definitivă și a recurs la o intervenție chirurgicală de micșorare a stomacului. Intervenția s-a dovedit a fi un succes total, iar rezultatele spectaculoase nu au întârziat să apară, uimindu-l chiar și pe el când se privește în oglindă.

„Uneori mă minunez și eu de mine”, a transmis Răzvan Babană pe rețelele de socializare, uimit de noua sa înfățișare.

Dieta strictă de după operație și începutul unei noi etape

Procesul de recuperare a necesitat disciplină și respectarea cu strictețe a recomandărilor medicale. Imediat după intervenție, fostul semifinalist a urmat un regim alimentar bazat exclusiv pe lichide pentru a permite organismului să se adapteze și să consume din resursele de grăsime acumulate.

Citeşte şi: Laura Cosoi, despre provocările unei familii numeroase: „Este mult din toate. Multă tandrețe, mult zgomot…” Cum s-a schimbat viața actriței după a cincea naștere

Citeşte şi: Violeta Bănică, schimbare notabilă după un an la New York! De ce a slăbit 7 kilograme fiica Andreei Marin: „N-ai răbdare, n-ai timp, dar e… e ok”

„Mă simt foarte bine, am început practic noua viață. Sunt foarte bine. De astăzi începând, timp de două săptămâni, am de consumat doar lichide. Apă, supă strecurată, ceai, compot strecurat, iaurt de băut, atât am voie să mănânc. Am început deja să scad în kilograme. Corpul meu va mânca grăsimea pe care o are”, povestea Răzvan Babană la scurt timp după operație, conform Spynews.ro.

Optimism și voie bună pe patul de spital

Chiar și într-un moment medical delicat, carismaticul personaj TV nu și-a pierdut energia pozitivă și optimismul care l-au consacrat. Externat la doar o zi după intervenție, el a mărturisit că a reușit să aducă zâmbetul pe buzele tuturor celor din jur.

„Operația a fost de o reușită maximă, am luat nota 10 cu plus. M-am operat luni dimineață și am fost externat marți seara, deja sunt acasă și mă simt foarte, foarte bine. Am depășit această încercare cu zâmbetul pe buze, am făcut pe toată lumea să râdă acolo la spital”, adăuga fostul concurent.

Datorită acestei transformări spectaculoase de 94 de kilograme, Răzvan Babană afișează o siluetă complet nouă și o stare de spirit excelentă, bucurându-se din plin de noua sa viață.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News