Laura Cosoi, despre provocările unei familii numeroase: „Este mult din toate. Multă tandrețe, mult zgomot…” Cum s-a schimbat viața actriței după a cincea naștere

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Venirea pe lume a micuței Nina, cea de-a cincea fetiță a familiei, a adus o nouă dinamică în căminul Laurei Cosoi. Între alăptare, programul de la școală, grădiniță sau creșă și nevoile fiecărei fetițe în parte, cunoscuta actriță trăiește la intensitate maximă provocările unei familii numeroase.

Într-un interviu plin de sinceritate, vedeta a vorbit deschis despre modul în care s-a reorganizat viața de zi cu zi, recunoscând că oboseala este reală, dar că bucuria de a-și vedea fetele crescând împreună depășește orice dificultate.

Realitatea din spatele unei familii numeroase

Trecerea la statutul de mamă a cinci copii vine la pachet cu un ritm alert și foarte puține momente de liniște. Laura Cosoi refuză însă să cosmetizeze provocările de zi cu zi și mărturisește că, deși există momente de epuizare, satisfacția de a fi martora legăturilor ce se creează între surori este de neprețuit.

„Este mult din toate. Multă tandrețe, mult zgomot, multe lucruri de ținut minte și foarte puține activități pe care le termini fără întrerupere. Sunt momente în care mă simt perfect în locul meu și momente în care mi-ar prinde bine încă două mâini.

Nu aș vrea să romantizez oboseala. Există și trebuie să avem grijă de ea. Dar există și bucuria aceea de a le vedea împreună, de a observa că între ele se construiește o lume la care noi, părinții, avem doar acces parțial. Este foarte frumos să fii martor la începutul unor relații care, speri, le vor însoți toată viața”, a explicat actrița, într-un interviu pentru viva.ro.

Cum au reacționat surorile mai mari la venirea bebelușului

Fiecare dintre cele patru fiice mai mari – Rita, Vera, Lara și Aida – a primit apariția Ninei într-un mod diferit, în funcție de vârstă și de gradul de înțelegere. Actrița acordă o atenție sporită stărilor emoționale prin care trec cele mici, încercând să le ofere sprijinul necesar pentru a nu se simți neglijate.

„Fiecare a primit-o din locul în care se află acum. Rita are deja o înțelegere a lucrurilor pe care, firesc, Aida nu o poate avea. Cele mari cunosc povestea venirii unui bebeluș, în timp ce pentru Aida schimbarea este mult mai greu de pus în cuvinte.

Aida este mai mămoasă în perioada aceasta și încerc să fiu atentă la nevoia ei de apropiere. Venirea unei surori poate să aducă multă iubire și, în același timp, nevoia de a verifica dacă brațele mamei mai sunt disponibile. Mi se pare important să le fac loc ambelor trăiri”, a adăugat vedeta.

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Echilibrul dintre rutina bebelușului și atenția individuală

În timp ce alăptarea și îngrijirea Ninei consumă o mare parte din timp, viața celorlalte fete își continuă cursul firesc, între școală, grădiniță și activități extrașcolare. Secretul Laurei Cosoi constă în flexibilitate și în acordarea unui timp de calitate separat pentru fiecare copil.

„Alăptarea și ritmul Ninei ocupă, firesc, o parte importantă din timpul meu. În același timp, viața celorlalte fete merge înainte: școală, grădiniță, creșă, activități, întrebări și nevoi care nu pot fi amânate la nesfârșit. Încercăm să ne împărțim în funcție de ce are nevoie fiecare în ziua respectivă. Țin mult și la timpul petrecut separat cu ele.

Uneori poate fi o ieșire, alteori o conversație scurtă în care sunt cu adevărat atentă. Nu pot împărți fiecare zi în cinci porții identice, dar pot avea grijă ca niciuna să nu simtă că trebuie să se descurce mereu singură”, a mărturisit Laura Cosoi.

Foto – Facebook / Instagram

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