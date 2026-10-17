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Tily Niculae, amintiri despre castingul pentru „La Bloc” care i-a schimbat viața la 15 ani: „Erau sute de fete la coadă!”. Cum se înțelege azi cu Laura Cosoi și Dana Rogoz

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Tily Niculae și-a marcat parcursul profesional și viața personală odată cu rolul Roxanei din serialul „La Bloc”, un adevărat fenomen al televiziunii din România în anii 2000. Interpretarea acestui personaj la o vârstă foarte fragedă a transformat-o într-o figură extrem de îndrăgită de public, iar anii petrecuți pe platourile de filmare din Buftea au ajutat-o să își construiască o carieră solidă.

La mai bine de 20 de ani de la primele filmări, actrița a rememorat momentele speciale ale începutului și a vorbit deschis despre legătura puternică pe care o păstrează și astăzi cu fostele sale colege de distribuție.

Amintirile unui casting maraton la doar 15 ani

Efortul de a obține un rol într-un serial de o asemenea anvergură a presupus o competiție acerbă. Tily Niculae își amintește că a mers la audiție pregătită de mama ei să trateze totul ca pe o experiență de învățare, fără presiunea de a câștiga cu orice preț.

„Mi-aduc aminte foarte clar momentul în care am fost anunțată că am luat castingul. Era târziu în noapte, eram acasă la ai mei, aveam, evident, 15 ani, și a sunat telefonul: ‘Felicitări, ai luat castingul! Mâine trebuie să ajungi la Buftea cu părinții tăi, să semnezi contractul, iar după-amiază ai deja probele pentru ținute. Vei merge și la coafor, pentru că vei avea un alt look’.

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Nu știu dacă îmi făcusem neapărat speranțe, pentru că eram obișnuită să particip la foarte multe castinguri. Mintea mea era deja antrenată, mai ales de mama, să gândesc așa: te duci, dai tot ce ai mai bun și nu contează dacă iei sau nu castingul. Important este că ai câștigat o experiență. Dar îmi amintesc foarte clar că erau sute de fete. Stăteam efectiv la coadă ca să intrăm la probă. Una mai frumoasă decât cealaltă, una mai talentată decât cealaltă. Și, nu știu… acela a fost momentul meu. Știi cum e… cred că Dumnezeu îți pune uneori ceva deoparte”, a povestit Tily Niculae într-un interviu pentru viva.ro.

Școala din spatele camerelor de filmat și gestionarea imaginii publice

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Experiența acumulată în anii de producție intensă nu s-a rezumat doar la actorie. Pentru Tily Niculae, platourile de filmare au reprezentat o adevărată școală de rigoare, comunicare și promovare, lecții care i-au folosit din plin atunci când a decis să își construiască propria prezență în mediul online.

„Mi-a schimbat destinul, fără îndoială. Și cred că am știut să fac rai din ce am avut. În primul rând, am avut grijă de verticalitatea mea. Apoi, am încercat să învăț și să «fur meserie» din tot ceea ce se întâmpla în jurul meu, inclusiv din zona de PR și de imagine. Pentru că noi, în realitate, am mai făcut o școală acolo. Drept dovadă, după încheierea serialului, când au început să apară platformele sociale, am știut ce să fac cu imaginea mea și cum să mă poziționez. Și, atenție, nu construind o imagine care să nu aibă nicio legătură cu viața mea de zi cu zi. Din contră.

Mi-am permis să mă expun cu vulnerabilitate și să mă arăt așa cum sunt. Nu mai eram legată de un contract, nu mai trebuia să fiu personajul. Puteam să fiu persoana. Puteam să le arăt oamenilor bucăți din viața mea reală”, a explicat actrița.

Relația de prietenie cu Laura Cosoi și Dana Rogoz, neschimbată de trecerea timpului

Deși anii au trecut, iar viața le-a dus pe drumuri diferite, legătura creată între fetele din „La Bloc” a rămas la fel de strânsă. Tily Niculae mărturisește că, în ciuda programului încărcat pe care îl are fiecare dintre ele, prietenia cu Laura Cosoi și Dana Rogoz continuă să fie un punct fix în viața ei.

„Cu Laura și cu Dana am o relație foarte frumoasă, care nu s-a încheiat odată cu serialul. Chiar zilele trecute i-am dat mesaj Laurei și i-am spus cât de emoționată sunt pentru venirea pe lume a Ninei. Și da, poate că nu ne mai vedem zilnic, pentru că fiecare are un program încărcat, dar știm că suntem la distanță de un telefon și că, no matter what, suntem acolo una pentru cealaltă”, a mărturisit Tily Niculae.

Foto – Facebook

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