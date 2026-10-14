12 membri ai echipei Asia Express, la spital pe perfuzii, în China. Mona Segall: „Doctorița nu mai făcea față”

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12 membri ai echipei Asia Express au ajuns la spital, pe perfuzii, în timpul filmărilor în China. Dezvăluirile au fost făcute chiar de producătoarea show-ului, Mona Segall, în „Jurnal de Asia”.

Echipa Asia Express, pe perfuzii în China

Mai mulți membri ai echipei de filmare Asia Express au trecut prin clipe dificile în timp ce se aflau în China. Mona Segall a povestit cum 12 oameni s-au îmbolnăvit în același timp și au avut nevoie de perfuzii, iar medicul nu mai făcea față cazurilor, rămânând chiar și fără medicamente.

„Bineînțeles că s-a întâmplat ca exact această cursă să fie cea mai grea dintre toate, cu probe fizice și de sporturi extreme, dar a fost o cursă absolut spectaculoasă, cea mai tare cursă pentru ultima șansă. Faptul că am obținut să filmăm în aceste locuri a fost absolut o minune! Există în Asia Express niște momente în care toată lumea resimte oboseala. Tuturor ni s-a întâmplat să ne îmbolnăvim în aceeași zi și în același timp, la fel de rău. Cinci operatori, șase oameni din echipă nouă, 12 oameni erau pe perfuzii în același timp, doctorița nu mai făcea față, nu mai avea medicamente, nu mai avea cum să pună atâtea perfuzii în același timp”, a povestit producătoarea.

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Marea provocare a echipei de producție

Incidentul a avut loc în timpul filmărilor la Zhangjiajie Grand Canyon, unde concurenții au traversat o tiroliană amețitoare, precum și un pod uriaș de sticlă, unde nu doar misiunile le-au dat de furcă concurenților și echipei, ci și vremea rece și ploaia.

„S-a întâmplat să fie și o zi grea, să fie și ploaie, să fie și frig, să fie și o cursă pentru ultima șansă foarte grea. Îmi pare bine că s-a terminat și sper să nu se mai întâmple o asemenea etapă foarte curând și să ne revenim și să începem să funcționăm cum funcționăm noi de obicei”, a mai spus Mona Segall.

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La rândul lui, Robert Leonte a povestit și el despre una din cele mai dificile zile din China. Acesta a vorbit și despre supărarea lui Alexuc, care a fost oprit de la mai multe misiuni din cauza greutății lui.

„Ședința noastră pentru pregătirea acestei zile a fost și mai lungă, au fost de fapt mai multe ședințe și așteptam mereu update-uri, găseam, încercam să găsim variante dacă se întâmplă așa și să încercam să vedem ce se poate face, cutare lucru, și așteptam răspunsul celor care se ocupă. Până la urmă am avut o parte de oarecare noroc, chiar dacă a plouat. Întregul concept al cursei a fost despre curaj și despre învingerea diferitelor temeri, cam ăsta era conceptul zilei. Am fost în acel parc, care are foarte multe trasee, lucruri și foarte multe reglementări. Nu ai voie să faci chestia aia decât în anumite situații, dacă nu depășești o anumită greutate, dacă nu depășești o anumită înălțime. N-au fost toți fericiți ziua aceea. Alexuc s-a supărat că el nu putea să facă diverse lucruri. El are 135 kg și era foarte supărat că nu poate face misiuni”, a spus Robert Leonte, producător executiv Asia Express.

Sursă foto: Facebook

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