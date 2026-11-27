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Gerald R. Molen, unul dintre cei mai respectați producători ai cinematografiei americane și colaborator apropiat al lui Steven Spielberg, s-a stins din viață luni, 23 noiembrie 2026, la vârsta de 91 de ani. Laureat al premiului Oscar pentru capodopera „Lista lui Schindler”, cineastul a lăsat în urmă o carieră impresionantă, marcând producții celebre precum „Jurassic Park”, „Rain Man” și „Minority Report”.

Gerald R. Molen a murit la 91 de ani

Anunțul dispariției producătorului Gerald R. Molen a fost făcut public pe Instagram de strănepoata sa, Rachel Lorraine Pullan. Aceasta a împărtășit un omagiu personal, amintind atât de valorile morale ale unchiului său, cât și de drumul lung pe care l-a parcurs până în vârful industriei cinematografice.

„În această dimineață, străunchiul meu, Gerald R. Molen, a trecut în neființă pentru a se alătura străbunicii mele și iubitei sale soții, Pat, de cealaltă parte a vălului. Sunt foarte fericită pentru el, dar, în același timp, foarte tristă. Unchiul Jerry a fost un om cu un caracter moral deosebit și o integritate remarcabilă. Și-a început cariera muncind la un studio de film, mutând decoruri și conducând vehicule, și a avansat treptat până la poziția de producător”, a scris strănepoata sa în mediul online.

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O colaborare istorică alături de Steven Spielberg

Parteneriatul profesional dintre Gerald R. Molen și Steven Spielberg a început în 1985, odată cu filmul „The Color Purple” (Culoarea purpurie), unde Molen a activat ca director de producție. Doi ani mai târziu, a devenit producător asociat pentru „*batteries not included”, consolidând o relație care avea să definească numeroase succese ale companiei Amblin Entertainment, printre care „Twister”, „Casper”, „The Flintstones”, „The Little Rascals” și „Little Giants”.

Momentul de vârf al carierei sale a venit în 1994, când drama istorică „Lista lui Schindler” a cucerit șapte premii Oscar, iar Molen a urcat pe scenă alături de Steven Spielberg și Branko Lustig pentru a ridica trofeul pentru Cel mai bun film.

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Gerald R. Molen, de la munca din culise la apariții discrete pe marele ecran

Născut pe 6 ianuarie 1935, în statul american Montana, Gerald R. Molen s-a mutat în tinerețe în North Hollywood, California, unde mama sa administra un restaurant. Intrarea sa în lumea filmului a fost una modestă, ocupându-se inițial de activități logistice pe platourile de filmare, înainte de a urca treaptă cu treaptă spre funcția de producător.

Deși a preferat mereu discreția din spatele camerelor, Jerry Molen a acceptat și câteva roluri secundare sau apariții scurte (cameo) în filmele la care a lucrat. Cinefilii îl pot recunoaște în „Rain Man” și „Days of Thunder”, dar și în celebrul „Jurassic Park”, unde a interpretat rolul doctorului Harding.

Sursă foto: Profimedia

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