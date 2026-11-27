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Claudia Pătrășcanu răspunde acuzațiilor lui Gabi Bădălău privind o declarație pe care a făcut-o despre copiii lor, Gabriel și Nicolas, după divorț, în urmă cu șase ani.

Claudia Pătrășcanu, replică pentru Gabi Bădălău, după ce a acuzat-o că se contrazice

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău nu ajung la un acord privind custodia fiului cel mic. Deși instanța a decis ca Nicolas că locuiască alături de fratele și de mama lui la Constanța, băiatul de 10 ani locuiește de mai multe luni la București cu tatăl lui, care susține că acesta nu vrea să se întoarcă la Constanța. Artista îl contrazice pe afacerist și îl acuză că l-a alienat intenționat pe Nicolas de ea și de fratele lui.

Recent, foștii soți au dezbătut o declarație pe care Claudia a făcut-o în urmă cu șase ani, după divorțul lor, despre cei doi copii. Gabi Bădălău susține că, după separare, Claudia i-a spus că, atunci când băieții vor avea 10, 12 ani pot alege cu ce părinte să locuiască. „Ce declara Claudia acum șase ani? Că atunci când copiii vor avea 10 și 12 ani, dacă își vor dori să locuiască la tatăl lor, le va respecta dorința, fără scandal și fără procese. Au trecut șase ani. Am ajuns exact în acel moment, iar astăzi face contrariul”, a spus Gabi Bădălău.

Claudia Pătrășcanu: „Îl cunosc pe copilul meu, știu ce își dorește”

Reacția artistei nu a întârziat, Claudia explicând că declarația sa de atunci a fost scoasă din context. Ea a subliniat că vorbea despre libertatea de alegere a copiilor săi, cu condiția ca decizia lor să nu fie influențată de nicio parte. În plus, a amintit că, în urmă cu șase ani, băieții erau foarte mici, având doar doi și patru ani.

„În urmă cu șase ani, când copiii mei aveau doar doi și patru ani, duceam aceeași luptă pentru a-i păstra lângă mine. Și atunci am fost nevoită să mă apăr în fața unor acuzații mincinoase și pentru care familia Bădălău au făcut N intervenții. Din 2019 se țin de viața mea și nu-mi dau liniște și pace. N procese deschise, dar pe care le-am câștigat cu dreptate”, a transmis Claudia Pătrășcanu, conform Spynews.

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Acuzații grave: „Copilul este ținut ostatic”

Claudia a continuat să-și exprime nemulțumirea, afirmând că Nicolas este separat de fratele său de mai bine de cinci luni. Artista susține că fiul său nu a fost prezent nici măcar la aniversarea fratelui său, ceea ce, în opinia sa, este o încercare evidentă de a distruge legătura dintre frați.

„De peste cinci luni, este îndepărtat de mamă, de frate, de școală, de colegi și de întreaga viață pe care a cunoscut-o. Nu i se permite să petreacă timp firesc cu mine și nici măcar singur cu propriul frate. Cum vă explicați că nici la ziua fratelui nu l-a adus?! Tocmai să nu care cumva să își revadă fratele, mama, colegii de școală și să resimtă iar bucuria de ACASĂ. De ce ți-e frică, ALIENATORULE?”, a mai transmis Claudia.

O altă problemă ridicată de Claudia Pătrășcanu este modul în care se stabilește dorința copiilor. Artista se întreabă cum poate fi considerată liberă decizia unui copil care a fost separat de mamă și frate luni întregi, fără o evaluare psihologică independentă care să clarifice contextul.

„Dacă te simți bazat pe sentimentele și dorința copilului pe care îl ții ostatic de 5 luni, de ce nu îl lași lângă mama lui, fratele lui? Cum putem vorbi despre o alegere liberă, în aceste condiții? Cum putem exclude influențarea unui copil audiat în instanță după luni întregi de separare de mamă, fără o evaluare psihologică independentă care să clarifice această situație?”, a adăugat cântăreața.

„Mi-e dor de lucrurile simple”

Într-un moment de vulnerabilitate, Claudia a împărtășit durerea unei mame care a fost separată de copilul său. Lipsa momentelor de zi cu zi, precum pregătirea pentru școală sau serile petrecute împreună, o marchează profund.

„Este inuman ceea ce trăiesc ca mamă de peste cinci luni. Trăiesc unele dintre cele mai cumplite zile ale vieții mele, așteptând cu sufletul la gură momentul în care îmi voi putea strânge din nou copilul în brațe, îl voi putea adormi lângă mine, îl voi putea trezi dimineața și conduce la școală. Mi-e dor de lucrurile simple, firești, pe care orice mamă le trăiește alături de copiii săi. Dumnezeu ne-a încredințat copiii pentru a-i ocroti, nu pentru a-i dezbina. Legătura dintre o mamă și copilul ei, asemenea iubirii dintre doi frați, trebuie ocrotită, nu distrusă”, a mai spus Claudia.

Foto: Instagram

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