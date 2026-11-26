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Cătălin Scărlătescu (54 ani) trăiește o frumoasă poveste de iubire cu Elena Gogean (28 ani), arhitect și cadru didactic la Universitatea de Arhitectură și Urbanism Ion Mincu din București. Deși de obicei este rezervat în ceea ce privește viața sa personală, mai ales după despărțirea de actrița Doina Teodoru, juratul de la „MasterChef” a făcut acum declarații inedite despre cea care i-a furat inima.

Cătălin Scărlătescu, despre relația cu Elena Gogean

Cătălin Scărlătescu și Elena Gogean formează un cuplu de mai bine de un an, însă până în prezent au refuzat să se afișeze împreună la evenimentele mondene. Prezent la Gala TVmania, bucătarul a vorbit deschis despre iubita sa, despre care spune că a practicat dans de performanță.

„Iubita mea e fostă campioană la dans și mă tot chinuie la dans, dar eu… Uite, am două picioare stângi și stângul ăla bun e rupt. La dans sunt pilaf”, a afirmat Chef-ul pentru Libertatea.

În același timp, el a dezvăluit că anul acesta a fost unul foarte bun pentru el, atât pe plan personal cât și profesional: „A fost unul dintre cei mai reușiți ani. Lucrez la aceeași emisiune, am aceeași iubită, îmi văd de aceeași viață. Am înflorit mai nou”.

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Ce a învățat-o juratul MasterChef pe iubita lui

Cătălin Scărlătescu a mărturisit că Elena Gogean nu era deloc pretențioasă la mâncare, însă traiul alături de el a schimbat-o.

„Bineînțeles, acum după atât de mult timp cu mine a devenit. Nu era chiar așa de pretențioasă, dar acum a început să devină mai pretențioasă”, a spus, amuzat, bucătarul.

Cătălin Scărlătescu a subliniat că Elena este fan sushi, în timp ce el preferă peștele.

„Ea mănâncă sushi, îi place sushi foarte mult, e și simplu. La noi, în București, sunt câteva restaurante de sushi care sunt spectaculoase. Îi place carnea. Nu face nazuri la mâncare, orice. Eu o chinui cu peștele la greu, dar se cam supără, că o tot car pe la restaurante unde trebuie să mâncăm pește. Eu sunt fan pește”, a mai spus el.

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De asemenea, Cătălin Scărlătescu a precizat că el și iubita lui se completează unul pe celălalt și atunci când vine vorba de preparatele culinare. Mai mult, acesta a învățat-o să gătească paste, iar acum Elena Gogean prepară unele dintre cele mai bune paste.

„Și face niște paste extraordinare. Ea face pastele acasă. Am reușit să o inspir să facă paste. Și acum face paste mai bine ca multe restaurante din București. Sunt norocos! Nu mai ies în oraș. Mâncăm acasă!”, a completat bucătarul.

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Sursă foto: Instagram

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